Liga Campionilor: Rezultatele inregistrate miercuri in optimi

Rezultatele inregistrate miercuri seara in meciurile din prima mansa a optimilor de finala din Europa League.

TOTTENHAM – LEIPZIG 0-1 (Werner ’57)

ATALANTA – VALENCIA 4-1 (Hateboer ’16, ’62, Ilicic ’42, Freuler ’57 / Cheryshev ’66)

Cel mai spectaculos meci a avut loc in Italia, unde revelatia Atalanta s-a distrat cu Valencia.

Hateboer a facut un meci mare, reusind doua goluri spectaculoase, in timp ce Ilicici si Freuler au punctat si ei pentru gruparea din Bergamo.

Valencia a facut un meci modest si este ca si eliminata, chiar daca Cheryshev a marcat golul de onoare in minutul 66 cu un sut pe jos din marginea careului.

In schimb, la Londra, Tottenham a fost invinsa de formatia germana Leipzig.

Nemtii au atacat in valuri in prima repriza si au ratat ocazie dupa ocazie, insa deschiderea scorului s-a produs in cele din urma in minutul 58, cand Werner a transformat o lovitura de la 11 metri.

