Liga 1: FCSB smulge in ultima secunda remiza acasa la Dinamo

Dinamo Bucuresti si FCSB au remizat in eternul derbi al fotbalului romanesc, in etapa cu numarul 25 a Ligii 1, scor 2-2, dupa ce gazdele au condus cu 2-0, iar oamenii lui Dica au egalat la ultima faza a jocului, in minutul 93.

Golurile au fost marcate de Pesici si Gabi Torje, in minutele 19 si 57, ambele goluri fiind incasate de stelisti cu largul concurs al tanarului portar Andrei Vlad, iar pentru stelisti a punctat Denis Man, pe final de joc, in minutul 84, din pasa lui Budescu, iar egalarea a venit in minutul 93, la ultima faza a partidei, prin Felipe Teixeira.

Prima parte a fost una in care s-a vazut clar efortul enorm facut de cei de la FCSB in jocul cu Lazio de joi. Jucatorii lui Dica au legat greu pasele, au alergat mult mai putin si au evoluat cu frana de mana trasa parca.

Stelistii puteau conduce insa dupa chiar primele doua minute, cand Enache a reluat incredibil alaturi din cativa metri, dupa ce Penedo a respins prost in fata lovitura de cap a lui Popescu.

A fost singura ocazie mare de gol a lui FCSB, pentru ca apoi nu am gresi daca am spune ca Dinamo a dominat intregul prim mitan. Iar golul, singurul din prima parte, a venit in minutul 19, din piciorul croatului Pesici.

Totul a pornit de la o degajare foarte slaba a lui Vlad, balonul a ajuns la Torje, de la acesta la Nistor, care i-a pasat varfului croat, care mai mult cu poarta goala a avut de indeplinit o simpla formalitate.

Fara Budescu si Man la mijloc, FCSB a fost nevoita sa se bazeze pe lentul Cristi Tanase, cu foarte putine solutii si cu mai multe pase in spate la active, pe un indecis Florin Tanase si pe un Florinel Coman mai mult nervos.

Un rezultat meritat la pauza, iar dupa reluare Nicolae Dica a facut schimbarile care trebuiau facute, si anume Man si Budescu, in locul lui Cristi Tanase si Popescu.

Dar nu au fost schimbari cu noroc pentru oaspeti, care in minutul 57 au mai primit un gol, de data aceasta unul stupid. Gabi Torje a fost cel care a intrat furtunos in plin careu, l-a invartit scolareste pe Gaman si a sutat, un sut teoretic slab, dar mingea a fost apoi scapata in plasa de tanarul Andrei Vlad..

Un 2-0 dupa care FCSB efectiv nu a mai contat, a parut buimacita de proportiiile acestui scor. Un meci in care stelistii au parut ca nu leaga mai nimic, un meci de uitat usor daca ne gandim la viitorul meci de joi in retur cu Lazio Roma.

Cei de la FCSB au reusit totusi sa reduca din handicap, pe final de meci, minutul 84, gol creionat exact de cei doi despre care vorbeam mai sus care au intrat pe teren la pauza. Budescu a centrat fin cu exteriorul de pe flancul stang, Man reia cu capul in poarta si parea ca derbiul se joaca.

Acelasi Budescu rata o sansa uriasa in minutul 89, cu un sut de la distanta, circa 25 de metri, scos de langa bara de Penedo, singurul jucator din Liga 1 care va merge la Mundialul din Rusia.

Socul s-a produs chiar la ultima faza a partidei, in minutul 93. A fost un corner de pe partea stanga executat de Budescu, mingea a ricosat la Teixeira, lusitanul a luat aceasta faza pe cont propriu, a patruns 2-3 metri in careu si a sutat cu sete in plasa lui Penedo.

Un egal smuls in extremis asadar de oamenii, care poate in minutul 83 nu se mai gandeau la mare lucur. Un egal care totusi nu ajuta cele doua formatii, Dinamo vine din nou pe 5 insa, cu 39 de puncte, la egalitate cu Poli Iasi. Viitorul are 38 si va juca luni cu FC Botosani, grupare care are 36 de puncte.

FCSB ramane la 4 puncte de liderul CFR Cluj, 52 fata de 56 de puncte, urmand sa mai avem o singura etapa de disputat din sezonul regular.

