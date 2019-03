Indian Wells: Bianca Andreescu, mesaj in limba romana la festivitatea de premiere

Bianca Andreescu, jucătoarea canadiană, în vârstă de 18 ani, a intrat în istoria turneului de la Indian Wells, fiind prima care a obţinut trofeul după ce a intrat pe tabloul principal pe baza unui wildcard.

‘If you believe in yourself, anything is possible.’

Ladies and gentlemen, your @BNPPARIBASOPEN champion @Bandreescu_! pic.twitter.com/ODRqHF6LoZ

— WTA (@WTA) March 17, 2019