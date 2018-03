Foresta a rămas fără preparatorul fizic Khalil Chakroun

Tehnicianul tunisian și-a anunţat, duminică seară, demisia din funcţiile pe care le ocupa pe Areni. “Mă mândresc cu ce am reușit până în prezent. Am avut șansa să lucrez într-un colectiv unit și nu m-am simţit niciodată departe de familia mea”, a fost mesajul lui Khalil

Foresta a rămas fără un om important din staff-ul tehnic, după ce Khalil Chakroun a demisionat din posturile de antrenor secund și preparator fizic al for­maţiei sucevene.

Tehnicianul tunisian a făcut anunţul pe pagina personală de facebook. “Astăzi, aventura mea la Foresta Suceava se termină. Sunt foarte fericit că am putut împărtăși din timpul, cu­noștiinţele mele și din experienţa mea. Sunt mândru cu ce am reușit până în prezent. Am avut șansa să lucrez într-un colectiv unit și nu m-am simţit niciodată departe de familia mea. Dimpotrivă, am găsit a doua familie, aici, la Su­ceava. E un episod din parcursul meu profesional și merg înainte cu capul sus”, a scris Khalil Chakroun.

Masterand al Universităţii Naţionale de Educaţie Fizică și Sport București, Khalil Chakroun a ajuns la Foresta la începutul acestui sezon, după ce în prealabil a avut o colaborare cu Astra Giurgiu. (Dănuţ CHIDO­VET)