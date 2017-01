Federer castiga Australian Open dupa o finala de poveste cu marele sau rival, Rafa Nadal

Roger Federer l-a invins pe marele sau rival Rafael Nadal in finala de la Australian Open, dupa 5 seturi ale unui ultim act de poveste, intre cei mai mari campioni din istoria tenisului.

Scorul a fost 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3, dupa 3 ore si 40 de minute de tenis de poveste.

Primul set a fost unul echilibrat, decis de un singur break, realizat de Roger Federer in game-ul psihologic, cel cu numarul 7. La 3-3, Roger a fost mai incisiv si a reusit breakul, ducand apoi setul catre victorie, la 6-4. Dupa ce a jucat tactic excelent in fata lui Nadal in prima mansa, Federer si-a scazut mult nivelul si i-a permis lui Nadal sa conduca in mod clar ostilitatile in mansa secunda.

Nadal a condus si cu 4-0, pentru a castiga setul cu 6-3 si a reveni in aceasta uriasa finala. Nadal a condus cu 1-0 si in mansa cu numarul 3, iar la acest moment a ratat 3 mingi de break la rand, mingi care au devenit decisive pe plan mental, caci Federer si-a revenit, a bifat game-ul, castigand apoi alte 5 puncte la rand, dominand mansa cu 6-1.

Totusi, razboinicul Nadal si-a revenit si de data asta, incepand sa serveasca din ce in ce mai bine, pe corpul lui Federer, fiind la timona mansei cu numarul 4, pe care a castigat-o cu acelasi scor ca si pe cea cu numarul 2, 6-3.

Setul decisiv a fost unul de povestit nepotilor, cu Nadal care a inceput mai bine, a facut breakul dupa primul game, a condus cu 3-2 si a avut si minge de 4-2, dar de aici Federer a redevenit omul de numarul 1 de pe timpuri cand domina clar tenisul mondial.

A fost 6-3 per total, iar Federer scrie si acum istorie, la 35 de ani, cucerind al 18-lea titlu de Mare Slem din istorie, ramanand cu 4 trofee peste Nadal si Sampras.

Este al 5-lea titlu pentru elvetian la Australian Open, care jucase ultima finala in 2009, una pierduta in 5 seturi tot cu Nadal.

Federer a izbucnit in lacrimi la final, imbratisandu-se in fata fileului cu cel mai bun prieten al sau din circuit, dar totodata si cel mai mare rival al sau din istoria tenisului.

Dupa finala, una in care Roger a trecut de Nadal cu 6-4, 3-6, 6-1, 3-6, 6-3, fostul loc 1 mondial ATP a vorbit cu lacrimi in ochi la ceremonia de premiere de dupa joc:

“Multumesc tuturor pentru aceste ovatii. Nu prea am cuvinte, Rafa a fost minunat, il felicit pentru turneul facut, pentru revenirea asta fabuloasa in circuit. Niciunul dintre noi nu spera sa poata juca finala, dar iata ca am ajuns aici si sunt fericit pentru amandoi. Eram multumit chiar daca pierdeam, sa fiu sincer. Am muncit foarte mult, vreau sa multumesc echipei mele pentru ajutorul acordat, nu mai credeam ca vom mai ajunge aici, va multumesc. Vreau sa spun ca tenisul are nevoie de un mare jucator asa cum este si Rafa Nadal. Le multumesc suporterilor, arenele au fost mai tot timpul pline, suntem aici pentru voi si din cauza voastra, ati fost tot timpul speciali pentru mine”, declara cu multe emotii in glas Roger Federer.

Dupa acest meci, incepand de luni, Federer va urca 7 locuri, intrand din nou in top 10, pana pe pozitia 10.

Nadal are parte si el de o urcare, de 3 locuri, pana pe locul 6 ATP.