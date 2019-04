Fed Cup: Irina Begu a fost invinsa in trei seturi de Pauline Parmentier. Dublul Halep-Niculescu contra Garcia-Mladenovici decide finalista

Irina Begu a fost invinsa in ultimul meci de simplu al intalnirii din semifinalele Fed Cup, in dauna lui Pauline Parmentier din Franta, meci disputat pe zgura indoor de la Rouen si decis in trei seturi, meci care duce scorul general la 2-2 si care duce partida in jocul decisiv de dublu.

Scorul a fost 6-3, 2-6, 6-2, dupa o ora si 58 de minute de joc.

Un singur break a decis prima mansa, una terminata in favoarea lui Pauline Parmentier, 53 WTA, dupa 40 de minute, set terminat cu scorul de 6-3. Nu a jucat rau Irina, a servit chiar bine pe alocuri, insa greselile nefortate facute pe serviciul rivalei sale din aceasta seara.

6-2, un set si mai scurt in comparatie cu primul, care s-a terminat in doar 38 de minute si care anunta un decisiv pe muchie de cutit.

Sportiva din Franta a facut break din start si s-a distantat inca de la inceput, profitand parca si de o usoara moleseala a Irinei, care pe minut ce trecea nu isi mai regasea forma din setul secund, nu isi mai calibra deloc returul.

Colac peste pupaza, Irina Begu s-a accidentat serios pe finalul meciului, imediat dupa ce Pauline s-a distantat la 5-2, calcand gresit si avariindu-si serios glezna dreapta.

Franta – Romania, 2-2 in semifinala Fed cup de la Rouen. Cuplul ales de Florin Segarceanu este cel dintre Simona Halep si Monica Niculescu, impotriva echipei Mladenovici/Garcia, campioana la Roland Garros in 2016.