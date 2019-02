Fed Cup. Cehia – Romania, 1-1 dupa prima zi

Romania si Cehia sunt la egalitate, scor 1-1, dupa prima zi a duelului ce conteaza pentru calificarea in semifinalele Fed Cup.

Punctul echipei noastre a fost adus de Simona Halep, dupa ce in prealabil Mihaela Buzarnescu a fost invinsa de Karolina Pliskova cu 6-1, 6-4.

Simona a trecut in al doilea meci al zilei de Katerina Siniakova (44 WTA), scor 6-4, 6-0.

Ocupanta locului 3 WTA a intrat foarte determinata pe teren si a luat rapid un avans considerabil, insa s-a relaxat pe finalul primului set, permitandu-i Siniakovei sa spere.

Totusi, Simona si-a revenit rapid si a castigat primul set cu 6-4 in aproape 50 de minute de joc.

In setul secund, lucrurile au mers si mai bine pentru Simona, care nu a mai avut nicio emotie si a adus punctul mult asteptat pentru Romania.

Per total, Simona a facut un meci foarte bun, a adoptat o tactica ofensiva si nu a parut deloc afectata de suprafata rapida de la Ostrava.

Duminica, de la ora 14:00, vor avea loc meciurile:

Simona Halep vs Karolina Pliskova

Mihaela Buzarnescu vs Katerina Siniakova

Begu/Niculescu vs Siniakova/Krejcikova

Castigatoarea se va califica in semifinale, in timp ce invinsa va disputa barajul pentru mentinerea in Grupa Mondiala a Fed Cup.