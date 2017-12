FCSB pierde acasa cu Lugano si rateaza primul loc in grupa de Europa League

FCSB a ratat sansa de a termina pe prima pozitie a clasamentului in Grupa G din Europa League dupa ce a fost invinsa pe teren propriu de Lugano, in etapa a sasea.

Gruparea din Berceni a pierdut cu scorul de 1-2 si a pierdut si milionul de euro care ar fi fost oferit de UEFA castigatoarei grupei.

Partida de pe Arena Nationala a inceput foarte prost pentru vicecampioana Romaniei, care a incasat un gol inca din minutul 3.

Nici nu s-au asezat bine in teren jucatorii din formula de echipa experimentata cu aceasta ocazie de Dica ca Daprela a prins un sut naprasnic de la 25 de metri, trimitand balonul in poarta lui Vlad.

O jumatate de ora mai tarziu, Vecsei a preluat frumos in careul FCSB-ului, a pivotat pe langa Larie si a marcat cu un sut in forta din 10 metri.

Romanii nu au prea existat in prima repriza, lucrurile schimbandu-se pana la un punct in partea secunda, atunci cand au fost trimisi in teren Gnohere si Man.

Atacantul francez a fost cel care a salvat onoarea gazdelor, punctand cu foarte mult noroc in minutul 60, atunci cand sutul sau ce se ducea in afara terenului a fost deviat nefericit de un jucator de la Lugano in propria poarta.

Gnohere a fost singurul jucator al FCSB care a mai amenintat buturile adverse pana la final, fara a reusi totusi sa mai marcheze.

Echipa lui Becali merge in 16-imile de finala de pe locul 2 al Grupei G si are toate sansele sa intalneasca un adversar foarte puternic, inclusiv dintre echipele venite din Liga Campionilor.