FCSB, eliminata la scor din Europa League: 5-1 cu Lazio

FCSB a fost eliminata in 16-imile de finala din Europa League dupa o infrangere cu 5-1 pe terenul italienilor de la Lazio Roma.

Formatia lui Dica a castigat meciul de la Bucuresti cu 1-0, dar la Roma a facut doar act de prezenta.

Lazio a bagat aproape toti titularii, iar diferenta dintre cele doua echipe a fost ca de la cer la pamant.

In timp ce FCSB a avut multe maini moarte, in frunte cu fundasii si mijlocasii centrali, jocul lui Lazio a iesit perfect, iar formatia ros-albastra se poate declara multumita cu cele cinci goluri incasate.

Deschiderea scorului s-a produs inca din minutul 7, cand portarul Andrei Vlad a gresit si i-a permis lui Immobile sa inscrie din fata portii, pe coltul scurt.

FCSB a stat sus si le-a oferit multe spatii italienilor, care si-au creat ocazie dupa ocazie la poarta lui Vlad.

Golul de 2-0 a venit insa dintr-un corner, finalizat de Bastos cu o lovitura de cap, scapat din marcajul lui Dragos Nedelcu.

Pana la pauza, Immobile a reusit dubla, dupa ce Felipe Anderson s-a distrat cu Planici in banda stanga.

Dica a mutat la pauza, i-a scos pe Dragos Nedelcu si Florin Tanase, dar introducerea lui Lucian Filip si Florinel Coman nu a schimbat fata jocului.

Italienii au marcat din nou in minutul 51, dupa ce Felipe Anderson a anihilat defensiva ros-albastrilor si l-a invins pe Vlad cu un sut destul de moale.

Florinel Coman a avut o bara in repriza secunda, dar FCSB nu a avut forta necesara pentru a spera la mai mult.

In schimb, italienii au mai marcat o data in minutul 71, prin Immobile, dupa o noua greseala in lant in defensiva ros-albastrilor.

Golul de onoare al ros-albastrilor a venit abia in minutul 82, cand Gnohere a punctat cu noroc, la o faza in care portarul a respins in el si mingea a intrat in poarta.

Pentru formatia lui Dica urmeaza acum meciurile din campionat, care a devenit obiectivul primordial.

Urmatoarea confruntare va avea loc duminica, de la ora 20:45, cu Sepsi OSK.

