Becali isi toarna cenusa in cap dupa ce a pierdut procesul de la TAS: Toate s-au intamplat din cauza mea

Gigi Becali, finantatorul FCSB, isi toarna cenusa in cap dupa ce a pierdut procesul de la TAS prin care cerea atribuirea titlului la “masa verde”.

Latifundiarul sustine ca a comis mai multe greseli de-a lungul timpului, iar acestea s-au intors impotriva sa acum.

In acelasi timp, el a marturisit ca Gica Hagi nu i-a raspuns pana acum, desi i-a trimis doua mesaje in care il felicita pentru castigarea titlului in Liga 1.

“Si declaratiile facute de mine in trecut, jignitoare la adresa TAS-ului, probabil ca au contat. Toate s-au intamplat din cauza mea. L-am jignit pe Rotaru, el i-a bagat pe copii cu Hagi. Daca nu-l jigneam, poate Craiova baga prima echipa. El nu facea asa, nu baga juniorii, daca eu nu-l jigneam. Constiinta mea fata de Hagi e curata. Eu ce am facut? M-am dus la niste arbitri. Dupa verdict, i-am dat mesaj, i-am spus ca merita, cu litere mari. S-au intamplat atatea lucruri… cu Craiova, cu Sapunaru.

Poate ca nici nu ma duceam daca nu erau astea. I-am mai dat un mesaj si i-am zis ca trebuie sa inteleaga: la fotbal e razboi. Am vrut sa-l fac sa zambeasca. Nu ma intereseaza reactia lui, eu vreau sa am constiinta impacata. Am facut totul sa am pace. N-am ce face daca el nu vrea pace. Vreau sa am o relatie buna cu toata lumea, nu mai vreau tensiune cu nimeni. Am tot, nu vreau dezbinare cu oameni”, a spus Becali, potrivit Sport.ro.

Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne a hotarat joi ca FC Viitorul e campioana Romaniei.

Dupa ce miercuri au avut loc audierile celor doua parti, judecatorii de la TAS au decis ca demersul FCSB nu e intemeiat, astfel ca trupa lui Gica Hagi ramane cu titlul primit in luna mai din partea Ligii Profesioniste de Fotbal.

Viitorul si FCSB au terminat playoff-ul Ligii 1 la egalitate de puncte, cate 44, iar trupa lui Hagi a fost desemnata campioana de catre Liga Profesionista de Fotbal pe baza rezultatelor directe mai bune inregistrate in playoff (3-1 la Ovidiu si 1-1 pe National Arena).

Gigi Becali a contestat la TAS decizia LPF, pe motiv ca in regulament nu e specificat clar acest criteriu de departajare si a cerut ca in calcul sa fie luate si rezultatele directe din sezonul regulat, situatie in care FCSB ar fi castigat titlul.

