Barcelona da lovitura si il transfera pe Antoine Griezmann

FC Barcelona este la un pas de una dintre marile lovituri ale perioadei de mercato, transferul lui Antoine Griezmann de la Atletico Madrid.

CEO-ul formatiei din capitala Spaniei, Gil Marin, a recunoscut recent ca cei din club stiu de luni bune ca francezul a ales sa plece la Barcelona.

“Stim unde va juca inca din luna martie. Va merge la Barcelona!”, a declarat conducatorul lui Atletico la un post TV spaniol.

La finalul sezonului, Griezmann a dezvaluit ca vrea sa plece de la Atletico pentru a avea parte de noi provocari, insa a evitat sa dea un nume de echipa cu care negociaza.

Asta pentru ca el are in momentul de fata o clauza de reziliere a contractului in valoare de 200 de milioane de euro, prohibitiva si pentru Barcelona.

De la 1 iulie, clauza scade la 120 de milioane de euro, acela fiind momentul in care catalanii o vor activa si vor oficializa mutarea cunoscuta, iata, de luni bune.

Griezmann are 28 de ani, evolueaza la Atletico din 2014 si este unul dintre cei mai buni jucatori de atac din lume la ora actuala.