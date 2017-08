Primul tratament pentru leucemie, bazat pe modificarea genelor, aprobat in SUA

In America a fost aprobat, miercuri, primul tratament constand in modificarea genetica a sistemului imunitar al unui pacient pentru a lupta cu leucemia. Tratamentul e scump, insa probabil va revolutiona aceasta ramura a medicinei.

Tratamentul, numit “CTL019″, a fost dezvoltat la Universitatea din Pennsylvania si brevetat de laboratoarele elvetiene Novartis pentru tratarea leucemiei limfoblastice acute.

Noua terapie aprobata de Food and Drug Administration (FDA) presupune crearea unui tratament pentru fiecare pacient in parte, celulele imunitare fiind prelevate si inghetate inainte de a fi trimise la laborator, unde sunt modificate genetic pentru a ataca boala, arata New York Times.

In testele de pana acum, o singura doza a dus la remisiunea si uneori vindecarea cancerului la mai multi pacienti la care toate celelalte tratamente esuasera. Unul dintre acesti pacienti, care are astazi 12 de ani, a fost primul copil care a beneficiat de aceasta terapie genetica, in 2012, intr-un spital din Pennsylvania.

Emily Whitehead avea atunci sase ani si era la un pas de moarte. Efectele secundare au fost severe – febra, scaderea tensiunii arteriale si congestie pulmonara -, insa ea a invins leucemia si nu mai prezinta astazi, la cinci ani distanta, nicio urma de cancer.

Dr. Carl June, de la Universitatea Pennsylvania, isi aminteste ca, atunci cand testele au aratat ca pacientul nu mai avea cancer in organism dupa doar o runda de tratament, el si colegii sai pur si simplu nu puteau crede. Au cerut inca o biopsie, ca sa fie siguri.

“Acum, ma tot ciupesc ca sa-mi amintesc ca e adevarat”, mai spune medicul, care nu credea ca va trai sa vada momentul in care acest tratament va fi aprobat si disponibil.

Tratamentul va costa, in SUA, 475.000 de dolari. Daca pacientul nu raspunde dupa o luna, acesta nu va plati nimic. Novartis a anuntat ca va ajuta famiile care nu sunt asigurate sau ale caror asigurari nu acopera orice tratament.

