Medicament REVOLUŢIONAR împotriva cancerului: 1 din 10 pacienţi s-a vindecat

Un nou medicament împotriva cancerului a fost descris drept unul potențial „revoluționar”, rezultatele prezentate la Congresul European al Cancerului fiind foarte promițătoare, relatează BBC.

Un studiu realizat pe pacienți care au cancer la cap și la gât a arătat că cei care au luat nivolumab au supraviețuit mai mult decât cei care au fost tratați cu chimioterapie. Într-un alt studiu, medicii au constatat că pacienților care sufereau de cancer de rinichi și care au făcut tratament cu nivolumab și cu un alt medicament li s-au redus tumorile.

Tratamentul cu nivolumab este o imunoterapie, care învață sistemul imunitar să distrugă celulele canceroase. Pacienții care suferă de cancer avansat la cap și la gât au rate de supraviețuire foarte slabe.

Un studiu realizat pe 350 de pacienți, publicat în New England Journal of Medicine, a arătat că 36% dintre cei tratați cu nivolumab erau încă în viață la un an după începerea tratamentului, comparativ cu 17% dintre cei care făcuseră chimioterapie.

De asemenea, pacienții care au făcut imunoterapie au simțit mai puține efecte secundare.

Beneficiile au fost mai mari în special în cazul pacienților ale căror tumori au fost testate pozitiv pentru HPV (virusul Human Papiloma). Acești pacienți au supraviețuit, în medie, 9,1 luni cu nivolumab și 4,4 luni cu chimioterapie.

În mod normal, acești pacienți care au tumori avansate sau rezistente la tratament trăiesc mai puțin de 6 luni.

1 din 10 pacienți s-a vindecat

În ceea ce privește studiul realizat pe cei 94 de pacienți care suferă de cancer la rinichi, un tratament cu nivolumab și ipilimumab a dus la o reducere semnificativă a dimensiunii tumorilor în cazul a 40% dintre pacienți. Mai mult, unul din 10 pacienți s-a vindecat, cancerul dispărând total din organism. În schimb, prin terapia standard, doar 5% dintre pacienți prezintă o reducere a turmorilor.

Nivolumab și ipilimumab funcționează în felul următor: întrerup semnalele chimice pe care celulele canceroase le transmit pentru a convinge sistemul imunitar că sunt celule sănătoase.

Profesorul Kevin Harrington de la Institutul pentru Cercetarea Cancerului și consultant la Spitalul Royal Marsden din Londra, care a condus studiul pe pacienții ce aveau cancer la cap și la gât, a declarat că nivolumab ar putea fi un tratament „revoluționar”.

„Acest studiu a descoperit că tratamentul poate prelungi viața unor pacienți care nu au altă variantă de tratament, fără să ducă la o scădere a calității vieții”, a spus el.

„Odată ce s-a răspândit, cancerul la cap sau la gât este extrem de dificil de tratat. Așa că este grozav că aceste rezultate arată că acum avem un nou tratament care poate prelungi semnificativ viața”, a completat profesorul.