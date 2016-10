Vasile Dincu ar ramane in viitorul Guvern, dar pune conditii

Vicepremierul Vasile Dincu a dat de inteles ca ar fi dispus sa ramana in Guvern dupa alegerile parlamentare din 11 decembrie.

Intr-un interviu acordat Bloomberg joi, la Bucuresti, Dincu a sugerat ca ar accepta o pozitie in viitorul Guvern, insa doar daca s-ar putea baza pe o majoritate in Parlament si pe sustinerea presedintelui Klaus Iohannis pentru promovarea unui plan de dezvoltare a infrastructurii, educatiei si sanatatii.

“Exista posibilitatea sa accept sa raman in guvern, dar nu fara conditii. Ar trebui sa existe o forta politica puternica in spatele unui guvern care isi ia angajamentul pentru schimbare rapida in Romania. O oferta de reconstructie cu un program de dezvoltare nationala la baza”, a precizat Vasile Dincu.

Pana in acest moment, nimeni nu si-a anuntat oficial intentia de a ocupa functia de premier al Romaniei, insa actualul prim-ministru Dacian Ciolos a lasat o portita deschisa.

Ciolos si-a reafirmat, joi seara, decizia de a nu candida la alegerile parlamentare, dar a anuntat ca in perioada urmatoare va lansa impreuna cu mai multi membri ai echipei sale o “platforma” de principii, valori si proiecte pentru dezvoltarea Romaniei, pe care o va propune spre dezbatere partidelor aflate in campanie.

Anuntul a fost facut in conditiile in care PNL si USR s-au aratat interesate sa il mentina pe Dacian Ciolos in functia de premier si dupa alegerile parlamentare.

In ceea ce priveste sustinerea aratata de cele doua partide, premierul a spus ca trebuie mai intai “mers la alegeri cu un program de guvernare” si apoi castigate alegerile respective.

Semnale au venit si din partea liderului PSD Liviu Dragnea, care in vara sugera ca ar vrea sa devina premier. De asemenea, recent, Dragnea s-a simtit vizat in momentul in care presedintele Klaus Iohannis a spus ca nu va nominaliza un prim-ministru urmarit penal sau conddamnat.. Social-democratul l-a acuzat atunci pe seful statului ca incalca grav Constitutia.