Unde si cum votam duminica la alegerile europarlamentare si referendumul pentru justitie. Aflati aici sectia de vot la care sunteti arondat

Cetatenii care au implinit pana pe 26 mai, inclusiv, 18 ani, sunt asteptati la vot pentru a-i alege pe cei care ii vor reprezenta, pentru urmatorii 5 ani, in Parlamentul European, dar si pentru a raspunde intrebarilor puse in cadrul referendumului pentru justitie.

Pot vota toti alegatorii cu cetatenie romana, cu domiciliul in tara sau in strainatate. Cetatenii unui alt stat UE care au resedinta sau domiciliul in Romania pot vota la euroalegeri, dar nu si pentru referendumul pentru justitie.

Nu au drept de vot debilii si alienatii mintal pusi sub interdictie si persoanele care sunt condamnate prin hotarare judecatoreasca definitiva la pierderea drepturilor electorale.

Sectiile se deschid duminica, 26 mai, la ora 07:00 si se inchid la ora 21:00. Dupa ora 21:00 mai pot vota doar cei care se aflau deja in incinta.

Daca va aflati in localitatea de domiciliu puteti vota doar la sectia la care sunteti arondati, daca nu, puteti vota la orice sectie, pe lista suplimentara.

Daca aveti domiciliul in Bucuresti, puteti vota doar la sectia la care sunteti arondati, nu se poate vota in alt sector.

AICI puteti afla sectia la care sunteti arondat

Cetatenii cu domiciliul in Romania care se afla in strainatate pot vota la orice sectie din cele anuntate de Ministerul Afacerilor Externe, pe listele electorale suplimentare, fara a fi necesar sa se inregistreze inainte.

Romanii care aleg sa voteze pentru listele altui stat UE in care au domiciliul sau resedinta pot vota la referendumul pentru Justitie.

Ce acte trebuie sa avem la vot

Romanii care voteaza pe teritoriul tarii au nevoie de buletin sau carte de identitate valabile in ziua votului. Ca alternativa, acestia mai pot vota DOAR cu pasaport diplomatic, pasaport diplomatic electronic, pasaport de serviciu, pasaport de serviciu electronic, carte de identitate provizorie sau carnet de serviciu militar in cazul elevilor din scolile militare.

Romanii aflati in strainatate sau domiciliati in strainatate pot vota cu pasaportul simplu, pasaportul simplu electronic, pasaportul simplu temporar, buletinul/cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, cartea electronica de identitate, pasaportul diplomatic, pasaportul diplomatic electronic, pasaportul de serviciu, pasaportul de serviciu electronic.

Alegatorii comunitari, adica cei cu alta cetatenie a unei tari UE, pot vota cu orice document eliberat de statul membru al carui cetatean este titularul, altul decat Romania, si care este considerat act de identitate in statul emitent.

Atat sambata, 25 mai, cat si duminica, 26 mai, este program prelungit pentru eliberarea actelor de indentitate expirate, pierdute, furate sau deteriorate. Pentru a afla exact programul, consultati site-ul Directiei de Evidenta a Persoanelor din localitatea in care locuiti.

Urna mobila

Alegatorii care nu se pot deplasa la sectia de votare din cauza de boala sau invaliditate pot solicita urna speciala (mobila) de la sectia de votare cea mai apropiata de locul in care se afla in ziua alegerilor printr-o cerere scrisa insotita de documente justificative. Cererea se face cel tarziu in preziua alegerilor.

In ziua alegerilor, o echipa formata din doi membri ai biroului electoral se va deplasa la locul unde se afla alegatorul, cu urna speciala si materialele necesare votarii.

Fiecare sectie de votare are o singura urna speciala, care trebuie sa fie la ora 21:00 inapoi la sectia de votare.

Aceleasi reguli se aplica si persoanelor retinute. Urna mobila poate fi solicitata doar in tara.

Cum arata buletinele de vot

Fiecare alegator care voteaza si la europarlamentare, si la referendum, va primi 3 buletine de vot. In sectie va trebui sa semnati in trei coloane borderoul de prezenta.

In fiecare sectie vor fi si 3 urne, iar fiecare buletin este numerotat cu numarul urnei in care trebuie sa-l introduceti. Nu e nicio problema daca introduceti buletinele in urna gresita, votul nu se anuleaza.

Un buletin veti primi pentru alegerile europarlamentarea. Ordinea partidelor si candidatilor independenti pe buletinul de vot a fost stabilita de Biroul Electoral Central prin tragere la sorti.

In cazul referendumului veti primi doua buletine de vot, cate unul pentru fiecare intrebare.

, nu se va contoriza prezenta si in cazul celuilalt. (Ziare.com)