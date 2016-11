Un cutremur puternic a zguduit Japonia, in zona Fukushima. Mai multe valuri seismice au lovit arhipelagul

Un cutremur puternic, evaluat initial la 7,3 grade pe scara Richter, s-a produs luni seara (marti dimineata ora locala), in apropierea coastei de est a Japoniei, in zona prefecturii Fukushima. Magnitudinea seismului a fost revizuita ulterior de Institutul American de Geofizica la 6,9.

Cel putin doua persoane, o femeie de 70 de ani si un barbat de 60 de ani, au fost ranite usor.

Agentia meteorologica japoneza a lansat imediat o alerta de tsunami, relateaza The Telegraph.

Mai multe valuri seismice au lovit arhipelagul, in prefecturile Miyagi si Fukushima.

Cel mai mare dintre ele a avut 1,4 metri si a lovit portul Sendai, din Miyagi. Acesta a fost cel mai mare tsunami care a lovit tara dupa 2011.

Seismul s-a produs la o adancime de 15 kilometri, in jurul orei locale 6 dimineata.

Cutremurul a fost resimtit si la Tokio, la aproximativ 250 de kilometri distanta de epicentru.

Compania de cai ferate Japan Railways a suspendat circulatia a zeci de trenuri din estul tarii, ca masura de precautie, pentru ca inginerii sa verifice sinele. Traficul a fost reluat dupa cateva ore.

Aeroportul Sendai a anulat cel putin 26 de curse aeriene.

Comania de electricitate TEPCO a anuntat pe site-ul sau ca niciuna dintre centralele sale nu a suferit avarii in urma seismului, desi in unele zone alimentarea cu energie electrica a fost intrerupta.

Un cutremur produs in aceeasi zona a provocat, in 2011, moartea a 16.000 de oameni. Cutremurul din 2011 este considerat cel mai mare din istoria Japoniei. In urma lui, a fost declarata stare de urgenta nucleara in Japonia, din cauza unor probleme la centralele nucleare Fukushima I si Fukushima II. Catastrofa naturala produsa la 11 martie 2011 a declansat incendii, alunecari de teren si un val seismic de circa 14 metri, care a maturat orase si sate intregi pe intreaga coasta pacifica a regiunii Tohoku.