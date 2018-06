Trump si Putin se vor intalni pe 16 iulie, la Helsinki

Summit-ul la care vor participa Donald Trump si Vladimir Putin va avea loc pe 16 iulie, la Helsinki, au anuntat, joi, simultan, Casa Alba si Kremlinul.

Intalnirea dintre cei doi lideri este una foarte importanta si sigur va genera noi controverse pentru Casa Alba, noteaza The Guardian.

Controlul armelor si probleme legate de securitate vor fi cu siguranta pe agenda intalnirii dintre cei doi presedinti.

“Cred ca multe lucruri bune pot iesi din intalnirile cu oamenii”, a declarat Trump miercuri. “Poate iesi ceva pozitiv dintr-una”, a adaugat el vorbind despre intalnirile cu oficialii.

Saptamana trecuta, secretarul de Stat al SUA, Mike Pompeo, a spus ca e posibil ca Trump sa se intalneasca cu Putin “intr-un viitor nu prea indepartat”, dar presa din Rusia a anuntat ca nu exista planuri pentru o intrevedere cu presedintele american inaintea summit-ului NATO de la Bruxelles din perioada 11-12 iulie.

Trump si Putin s-au intalnit de doua ori pana acum. Prima data la summit-ul G7 din Hamburg in 2017. Cei doi s-au intalnit, de asemenea, in Vietnam, in noiembrie 2017.