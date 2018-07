Toader declanseaza procedura pentru inlocuirea lui Kovesi

Ministerul Justitiei a anuntat luni ca declanseaza procedura pentru desemnarea urmatorului sef al Directiei Nationale Anticoruptie, dupa ce presedintele Klaus Iohannis a semnat tot azi decretul pentru revocarea Laurei Codruta Kovesi.

“Ministerul Justitiei organizeaza, in perioada 09 – 30.07.2018, la sediul sau din Bucuresti, str. Apolodor, nr. 17, sectorul 5, cod 050741, selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire in functia vacanta de procuror sef al Directiei Nationale Anticoruptie”, transmite MJ intr-un comunicat de presa.

Presedintele Klaus Iohannis a semnat, luni, decretul de revocare a Laurei Codruta Kovesi, iar acesta a fost deja publicat in Monitorul Oficial, intrand astfel in vigoare. Laura Codruta Kovesi a anuntat ca pleaca din DNA, dar ramane procuror.

Procurorul sef adjunct al Directiei Nationale Anticoruptie, Marius Iacob, va prelua conducerea institutiei pana cand procurorul general Augustin Lazar va numi, oficial, un sef interimar, au declarat surse avizate pentru Ziare.com.

Iacob este urmatorul in functie, alaturi de celalalt adjunct al procurorului sef, Calin Nistor. Acesta din urma insa se afla momentan in concediu.

Apoi, potrivit procedurii, pentru numirea oficiala a unui nou sef la DNA, ministrul Justitiei urmeaza sa faca o propunere, care va fi avizata de CSM si apoi aprobata de presedintele Klaus Iohannis.

