Teza de doctorat a Laurei Kovesi va fi reanalizata la Universitatea de Vest

Universitatea de Vest din Timisoara (UVT) va reanaliza teza de doctorat a Laurei Codruta Kovesi, procurorul sef al DNA, in urma scandalului iscat dupa autodenuntul deputatului Sebastian Ghita la Parchetul General.

Universitatea de Vest a cerut Scolii Doctorale de la Facultatea de Drept, unde Kovesi si-a sustinut lucrarea, sa formuleze un punct de vedere cu privire la doctoratul sefei DNA, scrie Adevarul.

Scoala Doctorala din cadrul Facultatii de Drept a mai emis un raport privind teza lui Kovesi in anul 2012, cand aceasta a fost prima data suspectata de plagiat.

Rectorul universitatii, Marilena Pirtea, a declarat ca in functie de raspunsul Scolii Doctorale va lua o decizie cu privire la sesizarea sau nu a Comisiei de Etica a UVT. Pe de alta parte, aceasta comisie se poate autosesiza.

Vom avea un prim raport luni

La randul sau, Otilia Hedesan, directorul Scolii Doctorale de la Facultatea de Drept, a precizat ca institutia pe care o conduce are termen pana luni sa se pronunte in acest caz.

Hedesan a spus ca teza de doctorat a Laurei Codruta Kovesi va fi verificata urmand aceiasi pasi ca in 2012. Amintim ca atunci lucrarea a ajuns la Consiliul National de Etica din Ministerul Educatiei, care a stabilit ca procurorul sef al DNA nu a plagiat.

“In anul 2012, CNATDCU ne-a solicitat teza doamnei Kovesi. Am trimis-o conform cu originalul, urmand ca ea sa fie analizata si in cadrul Consiliului National de Etica. Daca va amintiti la finalul lunii iunie 2012, CNADTCU a fost desfiintat. Teza a fost trimisa catre Consiliul National de Etica, unde s-a si dat verdictul”, a mentionat Hedesan.

Aceasta a aratat ca lucrarea lui Kovesi a fost analizata si in 2012 de Comisia de Etica a UVT, care insa a formulat un raport in care “nu se pronunta foarte ferm”. Atunci au fost puse sub semnul intrebarii pasajele din teza care sunt citate din lucrari ale Laurei Lascu. Aceasta autoare este tot Laura Kovesi, care a semnat cu numele de fata.

Alti oameni in comisii

Intrebata ce punct de vedere ar putea emite Scoala Doctorala daca aceasta deja s-a pronuntat in 2012, Hedesan a aratat ca institutia are acum alta componenta, “pentru ca foarte multi colegi s-au abilitat in acesti ani”.

Nici Comisia de Etica din cadrul Universitatii de Vest nu mai este aceeasi din urma cu patru ani.

“Probabil ca ideile sunt cele care au fost formulate deja si atunci vom vedea si cu colegii din noua Comisie de Etica (sic!) care vor fi pasii. Nu vad motive pentru care nu s-ar putea relua in Comisia de Etica acest subiect”, a explicat Otilia Hedesan.

Potrivit acesteia, universitatea a luat decizia sa reanalizeze teza de doctorat a sefei DNA, dupa ce Asociatia Grupul pentru Reforma si Alternativa Universitara (GRAUR) din Cluj-Napoca a dat publicitatii un comunicat in care sustine ca Laura Codruta Kovesi ar fi plagiat.

“Am facut solicitarea de reanalizare pe baza solicitarii facute de colegii de la GRAUR, care este o asociatie academica”, a mentionat Otilia Hedesan. Insa Adevarul scrie ca GRAUR a emis verdictul de plagiat fara a vedea lucrarea lui Kovesi.

Presedintele Asociatiei, Dorin Isoc, a declarat ca teza nu a putut fi obtinuta de la UVT, asa ca verdictul a fost stabilit doar pe baza unor paragrafe.

Dosar penal dupa autodenuntul lui Ghita

Procurorii de la Parchetul Inaltei Curti de Casatie si Justitie (PICCJ) au deschis, joi, un dosar penal in rem in cazul autodenuntului depus de Sebastian Ghita privind raportul tehnic intocmit pe teza de doctorat a Laurei Codruta Kovesi.

La cateva ore dupa audierea deputatului la Parchetului instantei supreme, anchetatorii au decis sa inceapa urmarirea penala in rem, adica asupra faptelor, nu a persoanelor, pentru o posibila infractiune de instigare la fals intelectual.

Sebastian Ghita a facut marti un autodenunt la Parchetul General, in care a sustinut ca el si alti demnitari ar fi falsificat in 2012 raportul tehnic de expertiza a tezei de doctorat a Laurei Codruta Kovesi, pe care o suspectau de plagiat.

In replica, procurorul sef al DNA a spus ca nu a plagiat in lucrarea sa de doctorat.

ziare.com