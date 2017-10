Sondaj IMAS: Dragnea a scazut dramatic, Tudose sta mai bine ca el. Cat a crescut Iohannis

Sociologul Alin Teodorescu a prezentat la Digi 24 o analiza a datelor sondajelor lunare IMAS realizate in 2017.

Iata cateva dintre concluziile sale pe care le-a exprimat, marti seara, la Digi24, bazate pe cifrele din barometrele de opinie politica, cercetare pe care o realizeaza IMAS lunar de 20 de ani:

- Florin Iordache, cel care a promovat OUG 13, are pe constiinta un milion de votanti pierduti de PSD in iarna

- Schimbarea Guvernului Grindeanu a dus la pierderea a inca 500.000 de votanti PSD in primavara

- Florin Iordache si Liviu Dragnea au pierdut anul acesta 1,5 milioane de votanti pentru PSD

- PSD poate fi depasit in doi ani de PNL, desi e greu, pentru ca Opozitia actuala nu face nimic, motiv pentru care USR a scazut din iarna

- Increderea in Guvernul Tudose nu s-a prabusit dramatic

- Mihai Tudose a pierdut doar 6% din increderea populatiei de cand e premier (nu 20% cum specula sondajul Avangarde, cel mult dezbatut si controversat)

- Liviu Dragnea nu e apreciat nici macar de toti votantii PSD, 15-20% din votantii PSD il resping

- Un lider care se afla sub scorul partidului nu poate rezista mult in functie (alt exemplu recent din istoria PSD fiind Mircea Geoana)

- Klaus Iohannis este in crestere si probabil nu va avea contracandidat care sa conteze in 2019, in niciun caz Liviu Dragnea

- Pentru Iohannis va conta foarte mult ca va fi presedintele UE in 2019 si va primi 27 de sefi de stat la Sibiu in an electoral, ceea ce va fi un colosal boost de imagine

- La inceputul anului, Liviu Dragnea si Klaus Iohannis aveau aproape aceeasi cota de incredere. Primul a suferit o prabusire brusca, iar presedintele a urcat.

Datele din barometrul de opinie politica al IMAS sunt culese lunar prin metoda CATI (interviuri telefonice), de la un esantion reprezentantiv de 1.000 de persoane cu drept de vot (nu neaparat care si merg la vot). Marja de eroare a sondajului IMAS este de +/-3%.

“Oricine vrea sa vada baza, noi ii permitem sa o vada”, a subliniat Alin Teodorescu, directorul institutului de cercetare.

Potrivit datelor IMAS, Mihai Tudose a coborat, in 3 luni, de la 24,7% (cota de incredere), cat avea in iulie la instalarea in functie, la 23,2%. Liviu Dragnea a scazut de la 21,7% la 18,7% in septembrie.

In schimb, presedintele Iohannis a urcat de la 32,1%, cat avea in ianuarie, la 41,7% in septembrie.