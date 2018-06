Sebastian Ghita a fost achitat in dosarul in care era judecat alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova

Fostul deputat PSD Sebastian Ghita a fost achitat de Inalta Curte intr-un dosar in care a fost judecat alaturi de fosti sefi de Parchet si Politie din Prahova.

Sebastian Ghita a fost achitat pentru toate infractiunile pentru care a fost trimis in judecata de DNA.

In acelasi dosar, Inalta Curte a decis achitarea si celorlalti inculpati:

Liviu Tudose – fost procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti,

Viorel Dosaru – fost sef al Inspectoratului de Politie Judetean Prahova,

Constantin Ispas – ofiter de politie,

Aurelian Constantin Mihaila – fost procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti.

In plus, ICCJ a anulat si mandatul de arestare emis in lipsa pe numele lui Sebastian Ghita.

Decizia din acest proces nu este definitiva si poate fi contestata la completul de 5 judecatori al ICCJ.

Cazul este pe rolul instantei din iunie 2016.

La ultimul termen de judecata din 21 mai, un procuror de la DNA a cerut condamnarea lui Sebastian Ghita la inchisoare cu executare in acest dosar.

Procurorul a precizat in fata judecatorilor ca dosarul este unul de referinta pentru coruptia si legaturile dintre sistemul judiciar si lumea politica.

Fostul deputat Sebastian Ghita a fost trimis, in judecata de procurorii DNA, in 2016, fiind acuzat de doua infractiuni de dare de mita, cumparare de influenta, spalare de bani, santaj, doua infractiuni de folosire de informatii ce nu sunt destinate publicitatii si conducerea unei masini fara permis.

Alaturi de Sebastian Ghita au mai fost trimisi in judecata:

-Liviu Tudose, la data faptelor procuror general al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti, sub acuzatiile de luare de mita si folosirea de informatii ce nu sunt destinate publicitatii;

-Viorel Dosaru, la data faptelor sef al IPJ Prahova, pentru savarsirea infractiunilor de luare de mita, favorizarea faptuitorului, trafic de influenta si folosirea de informatii care nu sunt destinate publicitatii;

-Constantin Ispas, ofiter de politie si Aurelian Mihaila, la data faptelor procuror general adjunct al Parchetului de pe langa Curtea de Apel Ploiesti pentru savarsirea infractiunilor de cercetare abuziva si folosirea de informatii care nu sunt destinate publicitatii.

Sebastian Ghita este fugit in Serbia, dupa ce autoritatile din Romania au emis un mandat de arestare preventiva in lipsa. O instanta din Belgrad judeca de mai multe luni solicitarea de extradare a fostului deputat.

Fostul parlamentar este cercetat sau judecat in mai multe dosare.

Intr-un alt caz, Ghita a fost achitat in septembrie 2017, intr-un dosar de dare de mita, instigare la abuz in serviciu si spalare de bani, pentru ca i-ar fi dat mita o casa fostului primar al Ploiestiului Iulian Badescu in schimbul finantarii echipei Asesoft. Decizia a fost contestata de DNA la completul de 5 judecatori al ICCJ.

