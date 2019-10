Parlamentarii PMP vor vota Guvernul Orban, in anumite conditii

Eugen Tomac a anuntat, duminica, dupa sedinta Colegiului National, ca toti parlamentarii PMP vor vota investirea Guvernului Orban in Parlament, in anumite conditii. Printre cerinte se afla acordarea unei atentii sporite proiectelor de infrastructura si reducerea numarului de parlamentari la 300.

“Tinand cont de situatia in care se afla tara, de multiplele probleme cu care se confrunta societatea romaneasca si de convingerea cu care am votat motiunea de cenzura pentru a demite Guvernul Dancila vreau sa fac urmatoarele precizari: Toti parlamentarii PMP vor vota pentru investirea Guvernului Orban in anumite conditii”, a spus Eugen Tomac, la finalul sedintei Colegiului National.

Printre cerintele PMP se afla asumarea Guvernului PNL ca va da atentie proiectelor de infrastructura, dar si un proiect pentru extinderea retelei de gaze.

“In primul rand, cerem premierului desemnat si PNL sa acorde o atentie sporita proiectelor mari de infrastructura, ca vorbim de autostrada Tg-Mures Iasi, ca vorbim de autostrada Nordului, ca vorbim de autostrada Ploiesti-Brasov sau Sibiu-Pitesti, sunt proiecte mari de infrastrcutura care au fost blocati in ultimii ani de nesatuiii din PSD.

De asemenea, vom conditiona votul nostru de solicitarea ca viitorul cabinet sa pregateasca si relatia cu Comisia Europeana, dar si cu resurse de la bugetul de stat, un amplu proiect de extindere a retelei de gaze catre cetateni. Doar 32% dintre romani au acces la reteaua de gaze. Este vital ca acest proiect sa se extinda la cel putin 60% din gospodariile Romaniei”, a subliniat Tomac.

Totodata, PMP cere o reforma in sanatate si transparenta in semnarea contractelor de catre institutiile publice.

“Viitorul Guvern are obligatia si vom conditiona acest lucru, sa acorde o reforma sporita in sanatate. Nu mai putem improviza. Avem obligatia sa luam masurti ferme pentru tara noastra. De asemenea PMP are un proiect de lege prin care cerem sa se implementeze o reforma privind tarnsparenta totala in administratie.

Credem ca o asemenea masura este sa facem totul la vedere, toate contractele semnate de institutiile statului trebuie sa publice totul, de la contracte la facturi. Avem nevoie de aceasta transparenta pentru a recladi increderea intre institutii si cetateni. Acestea sunt cateva dintre masurile pe care PMP le va propune PNL, sunt conditii pentru a da acest vot”, a mai spus Tomac.

PMP a renuntat insa la conditiile referitoare la infiintarea unui Minister pentru relatia cu Moldova. Partidul nu mai vrea nici portofolii guvernamentale.

