Parlament: PSD si ALDE au modificat regulamentul Camerei Deputatilor pentru a lasa Opozitia fara posibilitatea de a sustine amendamente la legile justitiei

Reprezentantii coalitiei PSD-ALDE au convocat marti seara o sedinta a Comisiei pentru regulamentul Camerei Deputatilor pentru azi, cu incepere de la ora 9.00 pentru a modifica regulamentul, in sensul scurtarii dezbaterilor la cele doua proiecte controversate din Justitie ce urmeaza sa fie votate in sedinta de plen, tot azi. Parlamentarii Puterii au gasit un proiect mai vechi in care au introdus modificarile dorite.

PSD a reusit sa isi impuna modificarile in comisie. Modificarea propusa de Eugen Nicolicea (foto) a primit 4 voturi pentru – UDMR a votat de data aceasta in favoarea propunerii – si 3 impotriva – PNL, USR si PMP.

Ce prevede modificarea propusa de Nicolicea:

“După ce timpul de dezbatere aprobat a fost epuizat, dezbaterea se încheie și președintele de ședință supune votului amendamentele cuprinse în raportul comisiei, în următoarea ordine: în primul rând, se supun votului amendamentele prin care se propune eliminarea unor texte, apoi amendamentele adoptate de comisie. Dacă niciunul dintre aceste amendamente nu a fost adoptat, se supun votului amendamentele respinse din raport, în ordinea înscrisă în acesta. Dacă unul dintre amendamente a fost acceptat de majoritatea deputaților prezenți, celelalte amendamente se consideră respinse. Dacă niciunul din amendamentele din raport nu a întrunit numărul necesar de voturi pentru a fi adoptat, se consideră adoptată forma inițială”, se arata in proiect.

Motivatia invocata de Nicolicea: decizia Curtii Constitutionale 55/2001: “Camera Deputaților, în virtutea autonomiei sale regulamentare, instituite prin art. 61, alin. (1) teza întâi din Constituție, are dreptul să reglementeze procedura amendamentelor.”

Deputaţii USR au formulat nu mai puţin de 6623 de amendamente la regulamentul Camerei Deputaţilor, dar preşedintele comisiei de regulament, Eugen Nicolicea, a refuzat să le supună la vot. Acestia au amenintat cu plangere penala, acuzandu-l de abuz in serviciu.

A fost nevoie de un proiect mai vechi pentru ca proiectul initial de hotarare al lui Florin Iordache, discutat luni in Comisia de regulament, a primit aviz negativ in urma votului decisiv al UDMR.

Amintim ca ieri a aparut pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor proiectul UDMR de infiintare a Liceului Romano-Catolic de la Targu-Mures – o miza politica majora pentru UDMR.

Reamintim ca proiectul de modificare a regulamentului, initiat de Florin Iordache, prevede ca in plen, dupa epuizarea timpului alocat dezbaterilor, amendamentele admise se supun votului la pachet, iar cele respinse doar in unele cazuri. Cu alte cuvinte, Opozitia nu va mai avea la dispozitie timpul necesar pentru a-si sustine amendamentele si in plen, astfel incat votul la cele doua proiecte controversate va deveni o formalitate.

HotNews