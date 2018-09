Parchetul General a deschis o ancheta in cazul epidemiei de pesta porcina

Parchetul General are in lucru o ancheta privind modul in care autoritatile au intervenit si au gestionat modul in care s-a raspandit virusul pestei porcine africane (PPA).

Surse judiciare au declarat, pentru Ziare.com, ca ancheta este deschisa de mai multe zile la Sectia de Urmarire Penala si Criminalistica (SUPC) din cadrul Parchetului General. In acest caz, procurorii s-ar fi autosesizat, dar la dosar ar fi fost depuse ulterior mai multe plangeri.

Presedintele Klaus Iohannis a facut vineri un nou apel la membrii Guvernului sa ia masuri pentru stoparea raspandirii virusului pestei porcine si solicita ca populatia si producatorii care au fost afectati de acest virus sa fie despagubiti cat mai repede.

Mai mult, seful statului a cerut miercuri “institutiilor abilitate” sa verifice modul in care au fost respectate procedurile si adoptate masurile in aceasta situatie, dand mai multe exemple care, in opinia sa, au aratat lipsa de responsabilitate si incompetenta Guvernului si a autoritatilor din subordinea Executivului.

Cea mai recenta raportare a ANSVSA aratand ca sunt peste 780 de focare de pesta porcina africana in Romania, iar aproximativ 120.000 de porci au fost deja sacrificati.

Un document de lucru al Comisiei Europene – intocmit in baza datelor autoritatilor romane – arata ca pesta porcina africana (PPA) s-ar putea extinde alarmant, in perioada urmatoare, afectand mai bine de jumatate din tara.

