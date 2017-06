Parchetul a clasat dosarul privind alegerile prezidentiale din 2009, numit de presa “sufrageria lui Oprea”

Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie a anuntat, marti, ca s-a decis clasarea dosarului numit generic “Alegerile din decembrie 2009″, neexistand elemente sau indicii privind comiterea unor infractiuni.

Intr-un comunicat remis presei, se precizeaza ca procurorii au dispus clasarea cauzei “intrucat – din coroborarea probelor administrate – s-a stabilit ca nu s-a decelat niciun element/indiciu de natura sa conduca la presupunerea rezonabila ca s-ar fi incercat/initiat de catre persoanele nominalizate, acte/actiuni ce ar intersecta sfera ilicitului penal, respectiv ce ar contura textul incriminator al infractiunii de abuz in serviciu (…) si al infractiunii de falsificarea documentelor si evidentelor electorale (…) “.

Dosarul a fost deschis in 24 aprilie, in paralel cu infiintarea comisiei parlamentare de ancheta avand acelasi obiect. Ambele actiuni au fost initiate ca urmare a unor articole publicate de Dan Andronic in “Evenimentul Zilei”.

Procurorii au cerut mai multe documente de la institutiile implicate in organizarea alegerilor si au adudiat mai multi martori.

Comisia parlamentara de ancheta condusa de senatorul PSD Mihai Fifor isi va continua insa activitatea.

Pana acum au fost audiati mai multi inalti oficiali, printre care fostul candidat la presedintie Mircea Geoana, fostul premier Emil Boc, mai multi ministri sau inalti oficiali.

Si fostul director al SRI George Maior, in prezent ambasador in SUA, a dat declaratii la comisie.

Procurorul sef al DNA, Laura Codruta Kovesi, a refuzat de doua ori sa dea declaratii in Parlament, invocand statutul de magistrat si decizii ale CCR si CSM.

Conducerea Parlamentului a decis in 13 iunie prelungirea activitatii comisiei parlamentare de ancheta cu inca 60 de zile.