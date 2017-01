Obama, discurs de adio memorabil: Aparati democratia, fiti vigilenti si nu va lasati condusi de frica!

Presedintele american Barack Obama a sustinut ultimul sau discurs in calitate de lider al Statelor Unite, in care a vorbit despre amenintarile la adresa democratiei si a facut trimitere la succesorul sau la Casa Alba, Donald Trump.

In cadrul discursului sau de marti seara, de la Chicago, care a durat aproape o ora, liderul de la Casa Alba a facut un apel catre americani sa pastreze si sa protejeze democratia americana, cerandu-le acestora sa fie “vigilenti, dar nu speriati”, sa nu se complaca niciodata in situatii din care nu evolueaza si sa nu se lase condusi de frica, scrie Huffington Post.

Obama a folosit de 20 de ori cuvantul “democratie”, de doua ori mai mult decat l-au folosit impreuna, in ultimul lor discurs, precedentii sase presedinti americani.

Printre amenintarile la adresa unitatii tarii, liderul american a enumerat inegalitatea economica, rasismul, fanatismul religios, polarizarea politica si nivelurile scazute de implicare civica.

“Daca fiecare problema economica este incadrata ca o lupta intre o clasa de mijloc muncitoare formata din albi si minoritatile care doar asteapta ajutoare sociale, atunci toti cei care muncesc nu vor face decat sa se lupte intre ei pentru resturi, in timp ce bogatii se vor retrage si mai mult in enclavele lor”, a spus Obama, citat si de NBC News.

“Rasa ramane o puternica si deseori dezbinatoare forta in societatea noastra”, a adaugat liderul american.

In ce il priveste pe Donald Trump, Obama l-a mentionat doar la inceputul discursului, subliniind angajamentul acestuia pentru tranzitia puterii. Insa multe dintre avertizarile presedintelui Statelor Unite au parut ca il vizeaza pe succesorul sau, mai ales cand a reamintit despre pericolul pe care il reprezinta frica pentru democratie.

In plus, avertizarile incluse de presedintele american in discurs au parut ca il vizeaza indirect pe Trump, facand referire la tendinte “corozive pentru principiile noastre democratice”.

De asemenea, Barack Obama a subliniat ca nu va tolera discriminarea fata de musulmani sau fata de imigrantii fara acte legale. Donald Trump, care va fi investit presedinte al Statelor Unite saptamana viitoare, pe 20 ianuarie, a vorbit in campanie despre interdictia musulmanilor de a intra in tara si construirea unui zid la granita cu Mexic.

“Resping discriminarea fata de americanii musulmani”, a mai spus Obama.