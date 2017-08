Nicușor Dan nu revine in USR: Voi ramane parlamentar independent afiliat USR

Rezultatele consultării făcute în cadrul partidului arată în felul următor: 82,5% dintre membrii formațiunii consideră că USR trebuie să se poziționeze ”împotriva” inițiativei de modificare a Constituției în ceea ce privește redefinirea familiei.

Nicușor Dan a declarat, luni, că nu intenționează să revină în USR, chiar dacă președintele interimar al formațiunii politice i-a adresat o astfel de invitație și în urma rezultatului votului la referendumul intern pe tema modificării Constituției în ceea ce privește redefinirea familiei.

“Cred că președintele interimar ar trebui să știe că eu sunt un om de cuvânt și când am spus că nu mă voi întoarce într-un partid care are o astfel de poziție pe această chestiune, nu o voi face. Nu mă întorc într-un partid care în mod oficial pe această chestiune se poziționează într-o direcție sau în alta altfel decât am spus în campania electorală. Rămân în Parlamentul României. Ca parlamentar, probabil că voi rămâne independent afiliat USR. Fără îndoială, nu revin în USR”, a spus Nicușor Dan.

Rezultatele referendumului intern vor fi validate de Biroul Național al USR care se reunește în ședință în cursul zilei de luni.

Referendumul intern din USR a fost declanşat la începutul lunii iunie de peste 200 de membri ai partidului, semnatari ai unei iniţiative a filialei Suceava.

Fondatorul USR, Nicușor Dan, a demisionat de la şefia formaţiunii pe 1 iunie după ce, cu o zi înainte, conducerea partidului a decis prin vot să se poziţioneze împotriva revizuirii Constituţiei pentru redefiniriea familiei. Nicuşor Dan şi-a motivat demisia prin faptul că nu a putut respecta promisiunea făcută celor pe care i-a convins să intre în partid, potrivit căreia Uniunea nu va lua decizii care să contravină sentimentelor intime, identitare ale membrilor săi.