Ministrul de Interne Mihai Fifor le-a multumit protestatarilor din Piata Victoriei

Ministrul interimar al Afacerilor Interne, Mihai Fifor, le multumeste, in numele ministerului, tuturor cetatenilor care au participat la proteste intr-un mod atat de civilizat si de pasnic. “Am asistat la un act democratic sanatos si fara incidente”, spune Fifor, sustinand ca s-a vazut si faptul ca in minister sunt multi oameni care isi iubesc si respecta meseria.

“Multumesc, in numele Ministerului Afacerilor Interne, tuturor cetatenilor care astazi (sambata – n.r.) au participat la proteste intr-un mod atat de civilizat si de pasnic. Ati sanctionat atat tentativele de instigare la violenta, cat si pe cele de politizare a evenimentului, asa incat am asistat, cu totii, la un act democratic sanatos si fara incidente”, a scris Fifor pe pagina sa de Facebook.

El le multumeste totodata tuturor autoritatilor implicate “pentru mobilizare, pentru atitudinea responsabila si profesionalismul de care au dat dovada”.

“Spuneam zilele trecute ca sunt multi oameni in MAI care isi iubesc si respecta meseria, iar astazi acest lucru s-a vazut”, sustine Mihai Fifor.

Aproximativ 20 de mii de persoane au protestat fara incidente, sambata seara, in Piata Victoriei.

Purtatorul de cuvant al Jandarmeriei Romane, Georgian Enache, a declarat, sambata, la punctul de comunicare din Piata Victoriei, ca misiunea institutiei pe care o reprezinta la protestul din 10 august a fost centrata in primul rand pe dialog, mentionand ca dispozitivele au asigurat o comunicare atat cu organizatorii, cat si cu participantii la manifestatii.

Manifestatii de protest au fost organizate sambata, in Piata Victoriei si in Piata Revolutiei din Bucuresti, dar si in marile orase din tara: Iasi, Cluj, Sibiu, Brasov. Brigada Rutiera a instituit mai multe restrictii de circulatie in Bucuresti.

ziare.com