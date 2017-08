Ministerul Educatiei face control la Facultatea de Drept din Iasi, unde s-a angajat fiul lui Tudorel Toader. Universitatea “Cuza” neaga acuzatiile

Ministerul Educatiei Nationale anunta ca va verifica felul in care s-a organizat si s-a desfasurat concursul pentru ocuparea postului de asistent universitar in cadrul Universitatii “Alexandru Ioan Cuza” din Iasi, functie castigata de fiul ministrului Justitiei, Alexandru Toader.

“Ministerul Educatiei Nationale a luat act de informatiile aparute recent in spatiul public si va verifica modul in care a fost organizat si s-a desfasurat concursul pentru ocuparea unui post in cadrul Universitatii ‘Alexandru Ioan Cuza’ din Iasi.

Mai exact, controlul Ministerului Educatiei Nationale vizeaza ocuparea postului de asistent universitar (perioada determinata), pozitia 71, disciplina Drept civil. Partea generala. Persoanele, scos la concurs de Facultatea de Drept in semestrul al II-lea al anului universitar 2016-2017″, se arata intr-un comunicat.

Reprezentantii Universitatii “Al. I. Cuza” din Iasi au confirmat primirea solicitarii din partea Ministerului Educatiei, precizand ca, “prin acest demers oficial, speram ca se va putea elimina orice acuza privind favorizarea unui candidat prin modificarea conditiilor de concurs” si ca isi declara public acordul “pentru ca Ministerul sa puna la dispozitia presei informatiile primite de la Universitate, precum si concluziile anchetei”, potrivit unui comunicat.

In comunicat sunt dezmintite, insa, acuzatiile enuntate in ultima perioada in spatiul public.

“Acuzatiile privind modificarea metodologiei de concurs pentru a avantaja un candidat specific sunt lipsite de orice fundament. Atat inainte, cat si dupa modificarea metodologiei, cerinta pentru candidatura la un post de asistent la Facultatea de Drept a fost Diploma de Doctor in Drept, nu intr-un domeniu conex.

De altfel, nu exista diploma de ‘Doctor in Drept Civil’ sau ‘Doctor in Drept Penal’ sau in oricare alta ramura a Dreptului. Universitatea va coopera in totalitate cu reprezentantii ministerului si speram ca lucrurile sa se clarifice in cel mai scurt timp”, mai transmite institutia de invatamant superior.

Precizarile vin dupa ce, joi, au aparut informatii ca fiul ministrului Tudorel Toader a castigat concursul pentru ca s-au schimbat regulile in favoarea sa.

Concret, Senatul universitatii unde tatal sau a fost rector ar fi modificat cu o luna inainte paragraful unei prevederi, astfel incat pozitia respectiva sa poata fi ocupata si de cineva care are titlul de doctor in Drept Penal, asemenea lui Alexandru Toader, nu doar titlul de doctor in Drept Civil. Disciplina vizata pentru a fi predata pe acest post era cea din urma.

Articolul respectiv a fost modificat pe 30 martie, iar postul a fost scos la concurs la sfarsitul lunii aprilie. Mai mult, fiul lui Toader a fost singurul candidat pentru acel post, fiind declarat admis cu media 9,24.

Inainte sa ocupe aceasta functie, Alexandru Toader a fost profesor la o universitate privata din oras si este si notar.

“Eu am indeplinit toate conditiile. Regulamentele pot fi modificate de la o zi la alta. Eu am aflat despre concurs de pe site-ul www.uaic.ro”, a spus fiul ministrului Justitiei.