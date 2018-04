Herta Muller a fost suspendata din Uniunea Scriitorilor, pentru neplata cotizatiei

Scriitoarea Herta Muller, laureata a premiului Nobel pentru literatura, a fost suspendata din Uniunea Scriitorilor, pentru ca nu si-a platit cotizatia care revine fiecarui membru. Asta inseamna doar ca isi pierde unele drepturi, cum ar fi cel de a candida la o functie de conducere in USR sau de a vota, nu ca este exclusa din Uniune.

In prag de alegeri pentru Uniunea Scriitorilor, a venit vestea ca Herta Muller, scriitoare germana nascuta in Banat, a fost suspendata din USR. Acest lucru nu inseamna insa ca scriitoarea a fost exclusa, ci ca nu isi mai poate exercita unele drepturi, pana cand nu achita, la zi, cotizatia.

“Herta Muller nu si-a platit niciodata cotizatia de membru al Uniunii Scriitorilor. Ea este membra a Filialei Timisoara. Nici nu se pune problema unei excluderi, aceasta este o stire falsa. De altfel, nici in comunism nu a fost data afara din Uniunea Scriitorilor”, a explicat pentru Ziare.com scriitorul Mircea Mihaies, reprezentant al Filialei Timisoara in Comitetul Director al USR.

Acesta ne-a spus ca, in situatia Hertei Muller, mai sunt si alti scriitori care nu si-au achitat cotizatia, cum ar fi, de pilda, criticul Eugen Simion.

Cotizatia anuala pe care trebuie sa o plateasca membrii Uniunii Scriitorilor este de 150 de lei.

Herta Muller s-a nascut la 17 august 1953 in satul Nitchidorf din Banatul svabesc. A studiat germana si romana la Universitatea din Timisoara, lucrand apoi ca traducatoare intr-o fabrica si ca profesoara.

A intrat in vizorul Securitatii si a inceput sa fie persecutata dupa refuzul ei de colaborare si in urma prieteniei cu membrii societatii Aktionsgruppe Banat.

In 1982 a debutat cu volumul de povestiri “Tinuturile joase” (Niederungen, Kriterion; Humanitas Fiction, 2012), masiv cenzurat, care va aparea in 1984 si in RFG. Din 1985 operele Hertei Muller au fost interzise in Romania.

Presiunile tot mai puternice din partea Securitatii au fortat-o sa emigreze in Germania in 1987, iar de atunci traieste la Berlin.

Este laureata a numeroase premii importante, printre care Premiul Kleist (1994), Premiul european pentru literatura Aristeion (1995), Premiul IMPAC Dublin (1998), Premiul pentru literatura al Fundatiei Konrad Adenauer (2004). Academia Suedeza i-a decernat in 2009 Premiul Nobel pentru literatura.