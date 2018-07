FOTO: Trump si Putin, intampinati la Helsinki cu 300 de panouri publicitare: “Bine ati venit in tara presei libere!”

Presedintele american, Donald Trump, si omologul sau rus, Vladimir Putin, au fost intampinati la Helsinki de o serie de 300 de panouri montate de ziarul Helsingin Sanomat, cel mai citit din Finalanda, in care este criticata relatia celor doi lideri mondiali cu presa.

Panourile publicitare au fost plasate pe ruta celor doi de la aeroport catre locul in care are loc mult asteptatul summit, scrie Huffington Post.

In afara de primul panou, pe care era scris “Domnule Presedinte, Bine Ati Venit pe Taramul Presei Libere”, pe majoritatea celorlalte erau transcrise titluri din editiile trecute ale ziarului, in care erau consemnate actiunile celor doi impotriva presei.

“Titlurile scot in evidenta relatia turbulenta a celor doi cu presa si au fost publicate intre 2000 si 2018″, se arata intr-un comunicat emis de ziar.

Redactorul-sef, Kaius Nieme, a explicat ca panourile au ca scop sustinerea “colegilor care trebuie sa se lupte in circumstante din ce in ce mai grele in fiecare zi in Rusia si SUA”, notand ca ambele tari sunt pozitionate destul de jos in clasamentul mondial privind libertatea presei.

In 2018, in World Press Freedom Index, Rusia ocupa locul 148, in timp ce SUA se afla pe 45. Finlanda este pe pozitia a patra.

Trump a declarat inainte sa ajunga la Helsinki ca “majoritatea presei noastre este, intr-adevar, un dusman al poporului”.

De asemenea, alte grupuri de activisti au protestat fata de cei doi lideri. Campania pentru Drepturile Omului a plasat bannere pe Palatul Prezidential al Finlandei in care Putin este atacat pentru tratamentul de care are parte comunitatea LGBT (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender) din Cecenia, iar Greenpeace a plasat doua bannere pe biserica Kallio in care indeamna cei doi lideri sa “ne incalzeasca inimile, nu planeta”.