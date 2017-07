Fosta soție șefului PSD, Liviu Dragnea, audiată ca martor în dosarul ”Brazilia”

Au început audierile în dosarul “Brazilia”. Fosta soţie a lui Liviu Dragnea, Bombonica Prodana, a fost audiată zilele trecute în această anchetă, în calitate de martor. De asemenea, urmează să fie chemat la audieri și liderul PSD, Liviu Dragnea, anunta Antena 3.

În acest moment, este vorba despre un dosar in rem în care urmărirea penală a fost începută doar pentru fapte de corupţie, nu și pentru persoane.

Cercetările au fost extinse de curând de DNA, după apariția unor informații pe site-ul Rise Project.

Pe 7 iulie, DNA a confirmat că are în lucru un dosar penal, in rem, sub aspectul săvârşirii unor infracţiuni de corupţie şi asimilate corupţiei, în legătură cu o parte dintre dezvăluirile RISE Project, în cadrul anchetei fiind solicitate relaţii de la autorităţi din Brazilia.

Afacerile apropiaţilor lui Liviu Dragnea sunt anchetate de DNA. Direcţia Naţională Anticorupţie anunţă că există un dosar deschis încă din februarie anul trecut legate de afacerile companiei Tel Drum.

Reacţia DNA vine după ce în presă a apărut un presupus raport DGIPI în care se vorbeşte despre ilegalităţi şi despre faptul că Liviu Dragnea ar fi cel care ar controla de fapt societatea abonată la contracte din bani publici.

În replică, preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a afirmat că nu are nicio afacere în Brazilia sau în altă ţară şi că nu are nicio legătură cu ancheta DNA, susţinând că “totul pleacă de la omul de afaceri George Soros”.

Soția lui Liviu Dragnea nu este la primul dosar.

În dosarul de la ICCJ, în care preşedintele PSD, Liviu Dragnea, este acuzat de instigare la abuz în serviciu în legătură cu angajarea a două membre de partid la Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASPC) Teleorman, este implicată și Bombonica Prodana.

În acest dosar, a fost trimisă în judecată şi fosta soţie a lui Dragnea, Bombonica Prodana, la data comiterii faptei coordonator al Complexului de servicii destinate copilului şi familiei şi şef serviciu Secretariat din cadrul DGASPC Teleorman, cu privire la săvârşirea infracţiunii de abuz în serviciu dacă funcţionarul public a obţinut pentru sine ori pentru altul un folos necuvenit.

