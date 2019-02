Dupa Olguta Vasilescu, si Mircea Draghici isi retrage candidatura pentru Ministerul Transporturilor

Mircea Draghici a decis sa isi retraga candidatura pentru Ministerul Transporturilor.

“Am luat decizia de a-mi retrage candidatura pentru functia de ministru al Transporturilor. Cred cu tarie ca lucrurile importante se fac nu doar cu viziune, munca si perseverenta, dar si cu sacrificii. Am fost dintotdeauna si voi ramane un om de echipa si vreau sa multumesc tuturor colegilor din CEx pentru incredere si sustinere.

Imi doresc un Minister al Transporturilor performant, cu mari proiecte deblocate, cu un plan de investitii si cu o strategie coerenta si sustenabila si pentru acest deziderat voi continua sa imi pun la dispozitia colegilor sprijinul si experienta, indiferent de pozitia sau functia in care ma aflu.

Cred ca e responsabilitatea intregii clase politice sa nu uite ca se afla in slujba romanilor si a tarii, unde nicio miza personala nu isi are locul”, a scris sambata dimineata pe Facebook Mircea Draghici.

Decizia de azi a deputatului PSD de Arges vine dupa ce marti Olguta Vasilescu a anuntat si ea ca isi retrage candidatura pentru functia de vicepremier si ministru al Dezvoltarii, dupa ce a fost respinsa in repetate randuri de presedintele Klaus Iohannis.

Amintim ca saptamana trecuta Klaus Iohannis i-a prezentat Vioricai Dancila motivele pentru care refuza numirea Liei Olguta Vasilescu in Guvern. El a spus ca Vasilescu nu are experienta pentru functia de ministru al Dezvoltarii si a creat haos cat a fost la Ministerul Muncii prin legea salarizarii si cea a pensiilor. Totodata, Iohannis a trecut in revista si profilul conflictual al Olgutei Vasilescu, amintind de declaratiile razboinice, limbajul folosit si atacurile sustinute la adresa justitiei.

Insa in acel mesaj Iohannis nu a pomenit nimic despre Mircea Draghici.

ziare.com