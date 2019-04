Dragnea se insoara cu Irina si le-a cerut Olgutei Vasilescu si lui Claudiu Manda sa le fie nasi, pe scena mitingului PSD din Craiova

Liviu Dragnea le-a cerut vineri de pe scena mitingului din Craiova lui Claudiu Manda și Liei Olguța Vasilescu să le fie nași lui și Irinei.

”Claudiu e un tânăr la care țin foarte mult. Am ținut ca primul miting să fie la Craiova din mai multe motive. Datorită Olguței. Am făcut stadionul în acest oraș. Cred că la Bruxelles va fi unul din cei mai importanți europarlamentari, un om care are experiență, curaj, și mai are un merit. A convins-o pe Olguța să se mărite cu el. Îi iubesc pe amândoi și dacă cumva să nu se supere Irina, dacă o să fie ce o să fie, aici îi fața oltenilor îi rog să ne fie nași”, a spus Dragnea.

Claudiu Manda i-a răspuns imediat, tot de pe scena mitingului ”Domnule președinte Dragnea, grăbiți-vă că suntem de acord”.

Vineri a avut loc la Craiova un mare miting PSD de lansare a candidaților la europarlamentare.