Dragnea i-a lasat lui Iohannis 10 principii si 7 intrebari, dupa consultarile pe Justitie

Liviu Dragnea a informat, dupa consultarile avute miercuri cu Klaus Iohannis pe Justitie, ca el si colegii sai din PSD i-au lasat presedintelui 10 principii si un set de 7 intrebari.

“Am onorat invitatia de a veni la aceste discutii pe tema Legilor Justitiei. A fost o discutie relativ asezata. Domnul presedinte a exprimat punctul dumnealui de vedere, ca ar trebui reluat procesul legislativ. In opinia noastra, nu e nevoie, exista OUG care prevede in mare parte recomandarile Comisiei de la Venetia, propusa de ministrul Toader in urma intalnirilor avute la Strasboug.

Noi nu am respins niciodata o discutie pe tema Justitiei in Romania, dimpotriva, a fost un obiectiv asumat. Am hotarat ca din 2016 sa nu facem greseala sa ne facem ca nu vedem abuzurile la care au fost si inca mai sunt supusi cetatenii romani de o parte din sistemul de justitie.

Nu putem sa ne facem ca exista protocoalele secrete, care au alimentat construirea unor organizatii oculte care au parazitat sistemul de justitie.

Nu putem sa ne angajam intr-o discutie serioasa, daca nu dam raspunsuri la intrebari importante. Trebuie sa stabilim ce se intampla cu efectele abuzurilor. I-am lasat presedintelui 10 principii si un set de 7 intrebari, la care daca vrea sa ne dea raspuns ar fi foarte bine”, a spus Dragnea.

Liderul PSD le-a aratat jurnalistilor si care au fost cele zece principii:

respectarea Constitutiei

stoparea abuzurilor din Justitie si inlaturarea efectelor protocoalelor

respectarea drepturilor omului – la aparare, la un proces echitabil, prezumtia de neinovatie

garantarea independentei judecatorilor

garantarea independentei procurorilor

raspunderea magistratilor

lustratia magistratilor care au fost colaboratori ai serviciilor

garantarea independentei sistemului judiciar fata de orice imixtiune a serviciilor

principiul celeritatii in instrumentarea si solutionarea cauzelor penale si civile.

principiul meritocratiei si al probitatii morale si profesionale in promovarea magistratilor in functiile superioare din sistemul judiciar

Dragnea a precizat ca el si colegii sai nu au venit sa isi ia un angajament in fata lui Iohannis.

“Noi deja am tinut cont de recomandarile Comisiei de la Venetia prin ordonanta de urgenta, care va deveni lege in urma dezbaterilor in Parlament. Unele recomandari ale Comisiei de la Venetia pot fi transpuse in legislatie, altele nu”, a punctat presedintele PSD.

