Dificultati financiare la Ministerul Apararii: veniturile militarilor vor fi platite esalonat pana la rectificarea bugetara

Ministerul Apararii Nationale anunta ca va plati esalonat veniturile angajatilor sai pentru ca nu a fost facuta rectificarea bugetara. Intr-un comunicat de presa, Ministerul anunta ca salariile/soldele angajatilor vor fi platite pe 15 septembrie, iar norma de hrana si chiriile vor fi platite “in jurul datei de 25 septembrie”, dupa rectificarea bugetara.

Ministerul anunta ca dificultatea de a plati integral veniturile militarilor vine din imposibilitatea de a muta banii intre diferitele bugete ale institutiei (de la bugetul de inzestrare, de exemplu, la bugetul pentru cheltuieli curente) in lipsa unei rectificari bugetare.

Anuntul surprinzator al Ministerului Apararii vine pe fondul cresterii fara precedent a bugetului alocat in acest an (2% din PIB), dar si ca urmare a pensionarii unui numar urias de ofiteri de rang inalt in ultimele doua luni, cand Armata a cunoscut o adevarata hemoragie de cadre superioare. Pensiile militarilor sunt platite din bugetul Ministerului.

Reamintim ca premierul Tudose a declarat azi ca rectificarea bugetara va fi realizata “intr-o saptamana, o saptamana si ceva”.

Comunicatul oficial al MAPN:

În scopul abordării prudențiale a execuției bugetare, în condițiile în care până la această dată nu a fost efectuată rectificarea bugetară pe anul 2017 și necesitatea respectării prevederilor art. 18 din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr 69/2010, Direcția financiar-contabilă din M.Ap.N. a dispus către toți ordonatorii de credite plătitori de drepturi salariale, următoarele:

- efectuarea, în data de 15 septembrie, a plății sumelor aferente soldelor/salariilor nete, fără contribuțiile individuale și impozit;

- efectuarea, la aceeași dată, a plății diurnelor în valută cuvenite personalului aflat în misiuni externe;

- efectuarea, între 21 și 25 septembrie, a plății sumelor reprezentând contribuțiile angajatorului cât și ale angajatului și a impozitului pe venit;

- efectuarea, în jurul datei de 25 septembrie, după rectificarea bugetară, a plății sumelor reprezentând celelalte drepturi aferente cheltuielilor de personal (chirii, normă de hrană etc).

HotNews