Deputatii au adoptat si ultimele doua Legi ale Justitiei, in timp ce Romania era cu ochii pe Rege

Deputatii au profitat miercuri de faptul ca atentia intregii tari a fost azi atintita asupra Regelui Mihai, care s-a intors pentru ultima data in Romania, si au votat si celelalte doua legi privind Justitia – 304/2004 referitoare la organizarea judiciara si 317/2004 privind functionarea CSM.

Conform ziare.com, au fost voturi 177 pentru si 79 impotriva la Legea 304 si 177 voturi pentru si 78 impotriva la Legea 317, intr-o sedinta de plen ce a durat aproape 11 ore.

Camera Deputatilor este prima camera sesizata, astfel ca cele doua legi urmeaza sa ajunga la Senat pentru votul final. Cel mai probabil, acest lucru se va intampla luni, in acelasi timp cu Legea 304, privind Statutul magistratilor, prima din pachetul Legilor Justitiei. Amintim ca aceasta a primit deja votul deputatilor, luni, pe furis si in viteza.

Toate cele trei legi au fost adoptate, in ciuda unor critici vehemente venite din multe directii: Opozitie, zecile de mii de romani iesiti in strada, magistrati, experti ai Comisiei Europene, numerosi ambasadori straini.

Pe parlamentarii Puterii nu i-a facut sa dea inapoi nici faptul ca Grupul de state impotriva coruptiei (GRECO) din cadrul Consiliului Europei a decis sa ceara Romaniei sa prezinte informatii in legatura cu modificarile la Legile Justitiei, care sa fie analizate la reuniunea din martie, decizie fara precedent a grupului.

Tot miercuri, Camera Deputatilor a adoptat si legea de aprobare a ordonantei care prevede introducerea sistemului Split TVA. Legea a primit 163 de voturi “pentru” si 95 “impotriva”.

OUG trecuse saptamana trecuta de Senat, iar Camera era for decizional, asa ca acum legea merge la promulgare la presedintele Klaus Iohannis.

De remarcat este insa ca, pe tot parcursul zilei, televiziunile de stiri au relatat doar evenimentele care au avut legatura cu aducerea Regelui Mihai in tara.

Au fost date foarte putine detalii despre ceea ce se intampla in Parlament, si acelea cu intarziere. Nici macar momentul in care cele doua Legi ale Justitiei au primit votul final in Camera Deputatilor nu a fost relatat.