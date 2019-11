Dancila dupa rezultatele exit-poll: Nu imi este teama ca diaspora va rasturna acest rezultat

Presedintele PSD, Viorica Dancila, s-a declarat foarte multumita de rezultatele exit-poll-urilor de duminica seara, care o claseaza pe locul doi la alegerile prezidentiale, ceea ce inseamna ca se va lupta in turul II cu Klaus Iohannis.

“Vreau sa multumesc tuturor romanilor care au venit la vot, in mod special presedintilor PSD din judete, simpatizantilor nostri, militantilor nostri si tuturor care ne-au acordat increderea. Acest vot ne onoreaza si responsabilizeaza. Conform exit-poll-urilor suntem in turul doi. Pentru a avea un rezultat exact, multumesc turor celor care au votat cu inima. Am aratat ca suntem alaturi de romani.

Sper ca in urmatoarele doua saptamani, tot mai multi romani sa ni se alature. Sper ca cei care au acordat votul altor candidati sa vina alaturi de noi. Votul dat astazi arata increderea acordata, ne ajuta sa ne continuam campania electorala in care vom veni in fata romanilor cu ce am realizat si cu ce vrem sa facem pentru ei dupa ce vom castiga alegerile prezidentiale”, a spus Viorica Dancila.

Fostul premier a transmis ca ea si colegii sai lupta pentru romani, nu impotriva partidelor.

“Lupta noastra nu este impotriva unui partid politic, nu vrem sa eliminam un partid politic, lupta noastra va fi pentru romani si Romania, pentru unitate. Speram ca votul dat astazi sa fie un vot care se va multiplica in turul II, un vot care sa fie dat cu inima”, a punctat ea.

Intrebata daca considera ca este posibil ca votul din diaspora sa schimbe situatia, Dancila a spus ca: “Nu imi este teama ca diaspora va rasturna acest rezultat”, adaugand ca este “multumita de rezultat, ca am fost 14 candidati, suntem in turul II cu toate criticile”.