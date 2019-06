Dăncilă, despre şansele moţiunii de cenzură: Nu am emoţii, am încredere în colegi şi in partenerii de alianţă

Viorica Dăncilă a declarat, marţi, că nu are emoţii cu privire la moţiunea de cenzură şi că are încredere în colegii din PSD şi ALDE.

„Nu am nicio emoţie, am încredere în colegii mei, am încredere în partenerii de alianţă”, a declarat Viorica Dăncilă, potrivit Mediafax.

Întrebat dacă va discuta cu parlamentarii din PSD sau cu liderul ALDE, Călin Popescu Tăriceanu, şeful Executivului a răspuns că nu mai este necesar.

„Nu cred că este nevoie. Sunt oameni încare am încredere. Oameni care dau dovadă de foarte multă responsabilitate şi astăzi vom vedea rezultatul”, a răspuns Dăncilă.

Camerele reunite ale Parlamentului dezbat şi votează marţi, începând de la ora 15.00, moţiunea de cenzură “Guvernul Dăncilă trebuie demis! Fără OUG-uri, fără parole de acces şi fără cozi la vot”. Moţiunea de cenzură a fost semnată de 177 de deputaţi şi senatori şi are nevoie de minimum 233 de voturi pentru a dărâma Guvernul Dăncilă.