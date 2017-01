Dacian Ciolos, declaratii la final de mandat: Au fost asteptari si presiuni foarte mari

Dacian Ciolos a sustinut miercuri ultima declaratie de presa in calitate de premier, in care a vorbit atat despre reusitele din mandatul sau, cat si despre unele nereusite si despre noul Guvern.

De asemenea, Ciolos a raspuns la intrebari referitoare la viitorul sau in politica si la relatia pe care a avut-o si o va avea in continuare cu presedintele Klaus Iohannis.

Ciolos si-a prezentat astfel bilantul la final de mandat, inainte sa-i predea stafeta succesorului sau, social-democratul Sorin Grindeanu.

Fostul comisar european pentru Agricultura a condus guvernul tehnocrat timp de aproape un an si doua luni.

Miercuri, ministrii Guvernului Grindeanu au fost audiati in comisii in Parlament, urmand ca apoi sa primeasca votul de incredere al alesilor. Seara este posibil sa aiba loc deja ceremonia de depunere a juramantului la Palatul Cotroceni, iar apoi noul Executiv sa se reuneasca in prima sedinta.

Declaratiile premierului Dacian Ciolos:

- As vrea sa pornim de la punctul de inceput al acestui Guvern, sa reamintim in ce context s-a instalat acest guvern, pentru a intelege mai bine misiunea pe care si-a asumat-o si cum si-a indeplinit-o.

- A aparut intr-un context economic si social special. A fost o formula exceptionala a acestei guvernari si in acest context am beneficiat de o sustinere politica relativ volatial in Parlament, ceea ce a ingreunat luarea unei decizii.

- Au fost asteptari foarte mari si presiuni foarte mari sa demareze reforme si sa intervina in domenii.

- Au iesit iveala probleme in aceasta perioada, astfel ca Guvernul nu avea cum sa abordeze aceste probleme frontal.

- La Sanatate au fost probleme care nu au fost abordate frontal. Amintesc de problema biocidelor, de problema medicamentelor.

- La Educatie, va amintiti de discutiile despre doctorate.

- In domeniul Muncii, dincolo de problema salarizarii, care a ramas pe masa Executivului, problemele legate de somajul cronic, coroborate cu probleme de saracie din zone defavorizate.

- Cu aceste domenii, nu aveam cum sa ne limitam doar la administrarea treburilor curente, eram impinsi sa abordam aceste lucruri frontal si sa incepem anumite reforme, chiar daca eram constienti ca nu puteam deschide toate fronturile de reforma intr-un an de zile.

- La discursul de investire, am spus ca vom incerca sa venim cu un alt mod de abordare a guvernarii, bazat pe transparenta, dialog.

- Am transparentizat pe cat posibil procesul de guvernare. Am transparentizat si actul de decizie guvernamental.

- Am creat registrul unic al transparentei intereselor, acel registru in care structurile de lobby sunt solicitate sa se inscrie si am declansat si un proces de debirocratizare, chiar daca e un proces mare si sunt multe de facut.

- Ne-am asumat organizarea unor alegeri corecte. Am folosit pentru prima data un sistem de control impotriva votului multiplu.

- Apoi, am promis in Parlament ca vom fi un guvern care vom veghea la independenta Justitiei si ca vom sprijini lupta impotriva coruptiei. Am finalizat Strategia Nationala Anticoruptie, cu un plan de actiune detaliat, am operationalizat si Agentia Nationala de Administrare a Bunurilor Imobilizate.

- Cel mai important, am spus atunci ca prin masurile pe care le vom lua dorim sa continuam trendul ascendent al economiei Romaniei.

- Suntem intr-o situatie economica de aproape 5 la suta, cea mai mare din UE. Sigur, este rezultatul unor masuri luate in mai multi ani, dar masurile luate in ultimul an in sistemul economic a stimulat increderea investitorilor in Romania. A crescut numarul locurilor de munca, inclusiv in sectorul privat.

- A scazut numarul somerilor cu peste 90.000, scazand somajul de la 4,9 la 4,7 la suta.

- Anul acesta am avut un nivel minim al costurilor de finantare externa. Aceste date nu sunt doar cifre, cresterea aceasta economica a avut deja un impact pozitiv si in buzunarele romanilor, cum le place unor politicieni sa spuna.

- Chiar si pensiile au crescut, cu 5 la suta. Am crescut si salariul minim in 2016, cu 200 de lei. Dar dincolo de asta am inteles ca e nevoie de masuri care sa stimuleze locuri de munca.

- Am venit cu masuri suplimentare pentru ocuparea fortei de munca, reducerea somajului.

- Cresterea economica nu se poate decreta printr-un act.

- Principalul impact pozitiv pe care o crestere economica il poate avea in buzunarele romanilor este prin crearea de locuri de munca in economia reala.

- Dincolo de aceste aspecte economice, am pus Sanatatea si Educatia in topul prioritatilor.

- Am venit in acest an cu cresteri salariale si in domeniul Sanatatii, si in domeniul Educatiei. Am rezolvat si problema remuneratiei garzilor medicilor, am venit cu masuri care sa asigure o mai buna performanta a managementului in spitale.

- Am venit pentru prima data dupa multi ani de zile cu o abordare structurata a politicii de resurse umane in domeniul Sanatatii, dar si cu proiecte de infrastructura in domeniul Sanatatii, ma gandesc aici si la avansarile pe care le-am putut face pentru cele trei spitale regionale.

- In domeniul Educatiei, as aminti cateva masuri, care vizeaza transparentizarea organizarii concursurilor pentru ocuparea functiilor de director in sistemul preuniversitar, pentru prima oara in multi ani.

- Al treilea domeniu este cel vizand prevenirea abandonului scolar. Aici as aminti decontarea integrala a navetei copiilor.

- Ne-au iesit peste 200 de masuri care au fost luate in acest an. S-a vorbit mult despre fonduri europene. Nu s-au absorbit decat peste 7 miliarde de euro, care au intrat in Romania in acest an.

- In domeniul Transporturilor, amintesc ca am lucrat in primul rand pentru a debloca proiecte de infrastructura rutiera si de autostrazi blocate. Am aprobat Master Planul pentru transporturi.

- Am finalizat proiectul de lege al salarizarii unitare si lasam un proiect fezabil.

- Legat de fondurile pentru Agricultura, s-a vorbit ca au fost intarizeri pentru plata subventiilor, in acest an am platit totusi peste 4 miliarde de euro din fonduri europene, care au intrat in conturile agricultorilor.

- Am platit peste 800 de milioane de euro in contul subventiilor pentru 2016, bani in avans. Am dovedit ca se pot plati subventiile nu doar la timp, ci si anticipat.

- In domeniul padurilor, am creat un sistem informativ, care se bazeaza pe imagini satelitare in sistem real. Aceste sistem este functional in cea mai mare parte. In urmatoarele saptamani, urmeaza sa fie complet functional si va putea fi folosit de urmatorul Guvern.

- Am reusit sa negociem in acest an direct cu Canada eliminara vizelor pentru cetatenii romani, in contextul acordului comercial al Canadei cu UE. Sper ca si guvernul care vine sa continue in aceasta nota.

- Guvernul care se instaleaza astazi este in mod sigur cel care va reprezenta Romania in perioada presedintiei UE, in 2019.

- Am invatat foarte mult in acest an, in primul rand din criticile care au fost indreptate catre Guvern.

- Am incercat sa invatam din greseli si sa le corectam pe cat posibil, fara a face exces de orgoliu. Am itneles ca rolul nostru a fost si sa punem seminte de reforme, sper sa dea roade in anii care vin.

- Am avut o sansa extraordinara in incercarea sa-mi servesc tara si voi incerca sa-mi valorific experienta si in anii urmatori, intr-un fel sau altul, in interesul public pentru Romania.

- Intentionez sa raman in tara si sa gasesc modalitatea cea mai buna pentru a ma implica public, in masura in care va exista sustinere pentru acest lucru. Doresc sa gasim o modalitate de implicare publica.

ziare.com