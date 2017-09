Cutremur de 7,1 grade in Mexic soldat cu 47 de morti, fix in aceeasi zi cu seismul devastator din 1985

The Guardian scrie ca parti ale Capitalei au ramas fara curent electric.

Presa locala informeaza ca 47 de oameni au murit in puternicul cutremur de marti. Guvernatorul Graco Ramirez a scris pe contul lui Twitter ca in statul Morelos cel putin 42 de persoane au murit. La randul sau, guvernatorul Alfredo del Mazo a adaugat ca exista 5 morti in statul Mexico.Cutremurul de marti a avut o magnitudine de 7,1 grade pe scare Richter si epicentrul in statul Puebla, la o adancime de 50 de kilometri, producandu-se la exact 32 de ani dupa seismul de 8 grade din 19 septembrie 1985, scrie agentia Reuters.Atunci, numarul mortilor a fost estimat intre cateva mii si cateva zeci de mii, fiind de departe cel mai devastator din istoria tarii.Primarul orasului Ciudad de Mexico a anuntat ca cel putin 20 de cladiri s-au prabusit in capitala tarii, iar oamenii au iesit panicati pe strazi.

Cutremurul a avut loc la cateva ore dupa ce multe persoane au participat la simulari care au avut loc in tara, marcand astfel implinirea a 32 de ani de la seismul devastator din 1985. (Ziare.com)