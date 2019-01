Curtea Constituţională a admis existenţa unui conflict constituţional privind protocoalele secrete

CCR a admis, miercuri, sesizarea Camerei Deputatilor referitoare la existenta unui conflict intre Parlament si Ministerul Public care prevede, printre altele, ca efectele protocoalelor continua sa se produca, chiar si dupa denuntarea lor.

Curtea Constitutionala anunta ca parchetele si instantele judecatoresti sunt cele care vor stabili daca s-a incalcat legea prin depasirea competentelor, in cazul dosarelor in curs care au la baza acte efectuate in baza protocoalelor secrete dintre Ministerul Public si SRI.

Este vorba, asadar, despre cauzele aflate in curs de solutionare, asupra carora nu s-a luat o decizie definitiva.

“Inalta Curte de Casatie si Justitie si celelalte instante judecatoresti, precum si Ministerul Public – Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si unitatile subordonate vor verifica in cauzele pendinte, in ce masura s-a produs o incalcare a dispozitiilor referitoare la competenta materiala si dupa calitatea persoanei a organului de urmarire penala, si vor dispune masurile legale corespunzatoare”, se arata in comunicatul CCR, citat de Mediafax.

Potrivit unor surse citate de Ziare.com, CCR a decis ca protocolul din 2009 ar fi neconstitutional in integralitate, iar cel din 2016 doar partial.

Decizia judecatorilor Curtii vine dupa ce acestia au amanat in mai multe randuri pronuntarea asupra acestui conflict cu care au fost sesizati de Florin Iordache.

Hotararea de azi are un impact major in sute de dosare penale si arata ca Parchetul General, prin incheierea protocoalelor cu SRI, ar fi provocat un conflict cu Parlamentul, Inalta Curte si instantele judecatoresti.

Iordache: Probele sunt lovite de nulitate

Pe de alta parte, vicepresedintele Camerei Deputatilor, Florin Iordache, sustine ca probele obtinute cu ajutorul SRI in baza acestor protocoale sunt lovite de nulitate absoluta.

“Am spus ca sunt doua protocoale, din 2009 si 2016, care nu respecta Codul de Procedura Penala. Prin aceste protocoale, SRI a facut acte de procedura penala.

Eu mi-am propus (in pledoaria de la CCR – n.red.) ca toate aceste acte de urmarire penala, facute nelegal, sa fie declarate nelegale si in aceste conditii in acele dosare discutam de o nulitate a acelor acte. Discutam de niste nulitati absolute”, a declarat Florin Iordache, la Digi24.

In cazul dosarelor in care s-au dat sentinte deja, Iordache a explicat ca trebuie asteptata minuta si motivarea CCR.

Stelian Ion (USR): Nu invalideaza toate hotararile deja pronuntate

In schimb, deputatul USR Stelian Ion, membru al Comisiei Juridice, spune ca din informatiile care au aparut pana acum in presa reiese ca decizia Curtii Constitutionale de astazi referitoare la protocoalele secrete “nu invalideaza toate hotararile deja pronuntate, cum si-ar fi dorit puterea actuala”.

“Era dezastruos sa se lege de autoritatea de lucru judecat si sa invalideze”, a subliniat el.

“Pentru dosarele aflate pe rol se lasa la hotararea instantei de judecata sa stabileasca daca a fost sau nu o incalcare a Constitutiei, in fiecare caz in parte, ceea ce e pozitiv. Tragand linie, o sa citim cu atentie motivarea si vom vedea consecintele pe viitor, vom vedea care sunt efectele.

Dar cu siguranta aceasta decizie, acceptand ca a fost admisa partial sesizarea lui Dragnea (pentru ca a fost facuta de Liviu Dragnea, folosindu-se de Florin Iordache), eu nu cred ca au ajuns acolo unde si-ar fi dorit cei din puterea actuala, adica sa se desfiinteze toate dosarele”, a adaugat Stelian Ion.

