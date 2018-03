Congresul PSD, cu scandaluri, dar fara surprize. Dancila devine numarul doi in partid

PSD si-a ales sambata, intr-un Congres extraordinar organizat la nici o luna dupa ce a fost anuntat de presedintele Liviu Dragnea, noua conducere nationala – presedintele executiv, secretarul general si 16 vicepresedinti regionali. A fost in mare masura un scrutin cu rezultat anuntat, pentru ca in aproape toate regiunile nu au existat decat cate un candidat barbat si cate un candidat femeie.

Viorica Dancila i-a avut contracandidati pe Ecaterina Andronescu si Nicolae Banicioiu, insa acestia s-au retras din cursa inainte de vot, acuzand faptul ca nu au fost lasati sa vorbeasca pe scena Congresului. Chiar si asa, acestia au ramas pe buletinele de vot si au primit cateva sute de voturi, insuficiente insa fata de cele peste 2800 ale premierului.

Preşedintele PSD a ţinut un discurs de 80 de minute în care a lansat promisiuni de prosperitate şi nu a uitat să spună că ţine neapărat la trei lucruri importante: să schimbe legile de la justiţie şi servicii secrete şi să apară una nouă, care să-i pedepsească pe şefii de instituţii care vorbesc de rău România în interviuri date presei din străinătate. Acesta este, de altfel, unul dintre reproşurile pe care i le-a adus ministrul justiţiei procurorului-şef anticorupţie, pe care vrea să îl schimbe din funcţie.

Noi legi ale justiţiei şi noi coduri penale, adoptate după un calendar strict şi în vigoare cât mai curând, plus o nouă lege de apărare a suveranităţii care să-i pedepsească inclusiv pe şefii de instituţii care-şi vorbesc de rău ţara în străinătate. Sunt câteva dintre ideile cuprinse într-un lung discurs al liderului PSD. Timp de peste o oră şi jumătate, Liviu Dragnea a vorbit despre viitorul partidului şi al ţării şi a propus un proiect care cuprinde domenii extrem de variate, de la infrastructură şi agricultură, până la educaţie, sănătate şi parteneriate strategice.

Spre finalul discursului de o ora si jumatate, Dragnea i-a intrebat pe cei din sala – “Vreti sa mai fiu presedintele vostru?”, iar sala a raspuns “Daaaa!”, cu aplauze. Nu a existat insa niciun vot de incredere pentru Dragnea.

Deşi membrii Biroului Permanent Naţional al partidului mai aveau mandat încă un an şi jumătate, s-a decis organizarea de alegeri pentru funcţiile de preşedinte executiv, secretar general şi vicepreşedinţi, însă nu şi pentru preşedintele partidului. Votul a fost lipsit complet de surprize, chiar dacă unele nemulțumiri au existat.

Singura competitie a avut loc pentru locul de vicepresedinte barbat in Muntenia, unde fostul ministru Adrian Tutuianu l-a invins pe liderul PSD Arges Serban Valeca.

Si Marian Neacsu l-a avut adversar pe Codrin Stefanescu la functia de secretar general, care nu i-a dat insa nicio emotie.

Niciun fost lider al PSD nu a participat la Congres, in schimb au participat liderul UDMR Kelemn Hunor si liderul ALDE Calin Popescu-Tariceanu.

Congresul a avut parte si de un “spectacol” – de dimineata, cateva zeci de protestatari au scandat impotriva PSD pe trotuarul de vizavi de Sala Palatului, dincolo de strada, iar din fata cladrii, sustinatorii PSD, care au beneficiat si de un ecran urias montat afara pentur a urmari lucrarile Congresului, au privit si au comentat pe marginea lor. Protestul a fost la un moment dat partial confiscat de activistul Malin Bot si, surprinzator, realizatorul Realitatea TV Rares Bogdan. Acestia au fost inconjurati de jandarmi si politie, dar avand portavoci, scandarile se auzeau pana inauntrul cladirii.

In urma acestui Congres, si in urma deciziei lui Dragnea de a il propune pe Niculae Badalau in fruntea Consiliului National, Biroul permanent national al PSD va avea in componenta 11 barbati (un presedinte, 8 vicepresedinti, un secretar general, un lider al Consiliului National) si 9 femei (Dancila plus 8 vicepresedinti femei).

Lista noilor vicepresedinti:

Bucuresti – Ilfov: Gabriela Firea (Bucuresti-Ilfov), Robert Negoita (Sector 3)

Sud-Vest (Dolj, Gorj, Olt, Mehedinti, Valcea): Lia Olguţa Vasilescu (Dolj) și Paul Stănescu (Olt)

Sud Muntenia (Arges, Calarasi, Dambovita, Teleorman, Giurgiu, Ialomita, Prahova): Carmen Dan (Teleorman) si Adrian Tutuianu (Arges)

Centru (Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures, Sibiu): Roxana Manzatu (Brasov) si Gabriel Trif (Sibiu)

Sud-Est (Braila, Buzau, Constanta, Galati, Vrancea, Tulcea): Mirela Furtuna (Tulcea, este insa deputat de Bucuresti) si Marian Oprisan (Vrancea)

Vest (Arad, Caras Severin, Hunedoara, Timisoara): Natalia Intotero (Hunedoara) si Mihai Fifor (Arad)

Nord-Vest (Bihor, Bistrita-Nasaud, Cluj, Maramures, Satu Mares, Salaj): Doina Pana (Bistrita-Nasaud) si Gabriel Zetea (Maramures)

Nord-Est (Bacau, Botosani, Iasi, Neamt, Suceava, Vaslui): Doina Federovici (Botosani) si Gabriel Vlase (Bacau)

