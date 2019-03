Cel puțin trei persoane au murit in atacul din Olanda. Autoritățile caută un bărbat de origine turcă. Focuri de armă în mai multe zone din Utrecht

Cel puțin trei persoane au murit, iar mai multe persoane au fost rănite într-un atac armat care a avut loc luni dimineață într-un tramvai potrivit primarului din Utrecht. Atacatorul a fugit de la fața locului, iar Poliția spune că atacul ar putea fi de natură teroristă.

Primarul din Utrecht a anunțat că cel puțin trei persoane au murit, iar nouă au fost rănite, potrivit De Telegraaf. Inițial se vehicula că ar fi vorba de 20 de răniți și de o persoană decedată.

remierul olandez, Mark Rutter, spune că ar putea exista mai mulți morți după atacul din Utrecht.

”Poliția și procurorii caută să vadă ce s-a întâmplat cu exactitate. Ce se știe acum este că a fost un atac armat asupra unor oameni care stăteau într-un tramvai în Utrecht, că au fost răniți și posibil mai mulți morți”, a spus Rutte.

Potrivit poliției, în incident este implicat un bărbat de 37 de ani, născut în Turcia. Poliția i-a avertizat pe oameni să se ferească de Gökman Tanis, 37 de ani, de origine turcă, și să alerteze imediat autoritățile dacă îl văd. Poliția a publicat și o poză cu acesta, pe twitter.

De politie vraagt u uit te kijken naar de 37-jarige Gökman Tanis (geboren in Turkije) in verband met het incident vanmorgen aan het #24oktoberplein in Utrecht.

Benader hem niet zelf maar bel direct de opsporingstiplijn 0800-6070 pic.twitter.com/QZ88s3Wl0k

— Politie Utrecht (@PolitieUtrecht) March 18, 2019

Spitalul din Utrecht a spus că 20 de persoane sunt tratate în urma atacului. (The Guardian)

Șeful unității contraterorismului a spus că au fost trase focuri de armă în mai multe zone din Utrecht. (Reuters)

În Utrecht au fost focuri de armă în mai multe locuri”, a spus Pieter-Jaap Aalbersberg, șeful Agenției olandeze de antitero în cadrul unei conferințede presă. ”Multe lucruri nu sunt clare în acest moment și autoritățile locale lucrează pentru a stabili faptele”, a mai declarat acesta, care a refuzat să comenteze numărul răniților și starea acestora.

Poliția, care a sfătuit școlile să-și închidă ușile, nu a exclus posibilitatea existenței mai multor atacatori. (AFP)

Guvernul olandez a ridicat nivelul de amenințare teroristă la maxim în Utrecht.

HotNews