Casa Regala, dupa violente: Diaspora trebuie primita acasa cu respect. Dreptul de a iesi in strada este de neatins

Dupa violentele de vineri noapte din Piata Victoriei, Casa Regala a iesit si ea la rampa cu un mesaj semnat de custodele Coroanei, Margareta.

Aceasta afirma ca violentele din Bucuresti au afectat unitatea nationala si reputatia internationala a Romaniei, subliniind ca “violenta nu este niciodata acceptabila”.

Ea spune ca romanii care traiesc departe de tara simt o datorie fata de aceasta si isi doresc sa contribuie la prosperitatea ei, in timp ce “datoria noastra este sa-i primim cu respect”.

“Dreptul de a iesi in strada si de a-ti face cunoscute aspiratiile civice este de neatins. El nu are nimic de-a face cu agresivitatea, ci cu speranta si libertatea”, adauga fiica regelui Mihai.

“Avem libertatea sa credem ce vrem fiecare despre recentele violente din Bucuresti, dar putem fi unanimi in convingerea ca ele au afectat unitatea nationala si reputatia noastra internationala. Aceasta doar cu cateva luni inainte ca tara noastra sa asume presedintia Uniunii Europene.

Niciun om cu inima din aceasta tara nu poate fi bucuros sa vada cum ne facem rau noua insine. Regele Mihai si cu mine am cunoscut bine, in ultimii treizeci de ani, ce inseamna sa mergi prin lume pentru a sustine cauza tarii tale si sa fii primit cu un zambet ironic”, se arata intr-un mesaj transmis, luni, de Casa Regala.

Potrivit acestuia, romanii care traiesc departe de patrie simt o datorie fata de ea si de concetatenii de acasa. “Lor le lipseste Romania si isi doresc sa contribuie, cu demnitate, la prosperitatea ei. Datoria noastra este sa-i primim cu respect si sa-i incurajam sa-si indrepte buna intentie in directii constructive”, afirma custodele Coroanei.

“Dreptul de a iesi in strada si de a-ti face cunsocute aspiratiile civice este de neatins. El nu are nimic de-a face cu agresivitatea, ci cu speranta si libertatea. Violenta nu este niciodata acceptabila. Chiar daca cei care dau dovada de brutalitate sunt putini, ei pot distruge complet rostul vietii publice”, mai scrie in mesajul fiicei regelui.

Ea mentioneaza ca le doreste insanatosire grabnica tuturor celor afectati de violentele din 10 august, “de oricare parte a baricadei s-au aflat”, si ca deplange suferinta celor care au fost brutalizati, adaugand: “Singura cale acceptabila este ca manifestantii si fortele de ordine sa se respecte unii pe altii”.

“Cand romanii l-au condus pe regele Mihai pe ultimul drum, felul in care sutele de mii de oameni s-au comportat unii cu altii, in acele zile, a uimit intregul continent. Nu numai prin iubirea care se simtea in aer, ci si pentru ca ei proiectau viitorul european al Romaniei, energic, echilibrat, responsabil si unit intr-o lume plina de egoism si de gesturi nedemne.

Prin dialog civic, cu idealismul tinerilor romani si cu energia si resursele diasporei, cu dragostea tuturor romanilor fata de tara noastra putem sa ne cladim un viitor mai bun pentru familiile noastre si sa impunem respectul Europei pentru natiunea noastra”, se arata in finalul mesajului.