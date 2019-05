Carmen Dan confirma ca a fost audiata la DNA timp de 3 ore in dosarul Tel Drum – Liviu Dragnea

Ministrul de Interne, Carmen Dan, a ajuns joi, putin dupa ora 16:00, la sediul DNA, imediat dupa sedinta de Guvern.

Daca intai s-a spus doar din surse ca ea ar fi audiata in dosarul Tel Drum-Liviu Dragnea, informatia a fost confirmata oficial chiar de Carmen Dan la iesire. Ea nu a dat alte detalii, insa a stat acolo 3 ore. Surse citate de presa sustin ca a fost audiata in calitate de martor.

In dosarul Tel Drum, fostul lider PSD este acuzat de DNA ca s-ar afla in spatele societatii in perioada in care era si presedinte la CJ Teleorman. Acuzatiile: doua infractiuni de abuz in serviciu, doua de frauda cu fonduri europene si constituire de grup infractional organizat. Faptele ar fi fost facute in perioada 2002-2013.

Carmen Dan a ocupat din iulie 2002 pana in decembrie 2010, functia de consilier juridic la Serviciul Juridic si Contencios din CJ Teleorman.

In perioada 15 iunie 2012-13 martie 2014, a fost subprefect al judetului Teleorman, devenind ulterior prefect. La alegerile din 11 decembrie 2016, Carmen Dan a fost aleasa senator de Teleorman.

Ea este ministru de Interne din ianuarie 2017, intai in guvernul Sorin Grindeanu, ulterior in guvernele Mihai Tudose si Viorica Dancila.