Astazi catolicii sarbatoresc Floriile

Duminica Floriilor este inceputul unui mare paradox si indeamna la apropierea cu smerenie de Dumnezeu, afirma purtatorul de cuvant al Arhiepiscopiei Romano-Catolice de Bucuresti, Francisc Dobos.

Credinciosii catolici sarbatoresc duminica Floriile, zi care aminteste de intrarea triumfala a lui Isus in Ierusalim, unde a fost intampinat de multimi de oameni cu ramuri de finic.

“Duminica Floriilor e inceputul unui mare paradox. Probabil cel mai mare din istoria omenirii. In ce sens? Isus, Fiul lui Dumnezeu, intra triumfator in Ierusalim, dar aceleasi persoane, aceiasi cetateni, care l-au ovationat, care au strigat ‘Osana!’, sunt in stare, mai apoi, sa il trimita la moarte. Paradoxul lui Dumnezeu, care este primit si apoi tradat. Dar nu este nimic nou in istoria omului de ieri si nici in istoria omului de astazi. De aceea, Saptamana Sfanta, Duminica Floriilor si tot ceea ce urmeaza ne cuprinde pe toti si ne regaseste pe toti in acea capacitate de a spune ‘Osana, Fiul lui David!, Sa-l primim pe Dumnezeu si sa-l tradam'”, a declarat pentru AGERPRES pr. Francisc Dobos.

El spune ca aceasta istorie se regaseste in viata fiecaruia dintre noi si indeamna la smerenie.

“Adica nu este doar istoria altora, este istoria mea. Si tocmai de aici incepe saptamana unui mare faliment, cel mai mare faliment: rastignirea si uciderea Fiului lui Dumnezeu, care duce mai apoi la solutia Vietii, la solutia Invierii. Tocmai de aceea, acest mare paradox nu se termina niciodata, pentru ca se regaseste in inima si in viata mea, se regaseste in inima si in viata fiecaruia dintre noi. Incepem triumfator, terminam lamentabil, dar Dumnezeu are ultimul cuvant: Invierea si Viata. Pentru mine si pentru fiecare dintre cei care se apropie de Dumnezeu cu smerenie si recunosc: ‘Da, am gresit! Am falimentat! Am nevoie de viata, am nevoie de respiratie spirituala, am nevoie de Dumnezeu!'”, mai spune Francisc Dobos.

Intrarea Domnului in Ierusalim (Floriile) este sarbatorita in Duminica dinaintea Invierii Domnului. Intrarea lui Isus in Ierusalim este singurul moment din viata Sa pamanteasca in care a acceptat sa fie aclamat ca Imparat. De data aceasta, isi pregateste singur intrarea, conform profetiilor din Vechiul Testament, ca sa fie recunoscut dupa Lege ca este Mesia, Mantuitorul lumii. Poporul il intampina pe Isus cu ramuri de finic si de maslin, strigand: ‘Osana! Bine este cuvantat Cel ce vine intru numele Domnului’. Prin aceste cuvinte, oamenii simteau ca insusi Dumnezeu a venit in lume, pentru a aduce mantuirea ei. Intrand ca Imparat in Ierusalim, Isus anticipeaza biruinta Sa apropiata asupra mortii, ca si biruinta intregii omeniri pe care o purta in Sine.

Primele mentiuni despre aceasta sarbatoare provin din secolul al IV-lea. Cei dintai care o pomenesc sunt Sfantul Epifanie, caruia i se atribuie doua predici la aceasta sarbatoare, si pelerina apuseana Egeria, care, in insemnarile ei de calatorie, descrie modul in care se celebra aceasta duminica in Ierusalim, spre sfarsitul secolului al IV-lea. De la unii dintre marii parinti ai Bisericii, intre care se afla Sfantul Ioan Gura de Aur, Sfantul Ambrozie si Sfantul Chiril al Alexandriei, exista predici celebre tinute in cinstea ei.

In vechime, Duminica Floriilor, inceputul saptamanii Pastilor, mai era numita Duminica aspirantilor sau a candidatilor la botez, pentru ca in aceasta zi catehumenii (cei care urmau sa se boteze) mergeau cu mare solemnitate la episcop spre a-i cere sa fie admisi la botez, iar acesta le dadea sa invete Simbolul credintei (Crezul) . Se mai numea si duminica gratierilor, pentru ca, in cinstea ei, imparatii acordau gratieri.

De Florii, oamenii merg la biserica pentru a sfinti crengute de salcie pe care le pun la geamuri, la usi sau la porti. In unele parti ale tarii, locuitorii de la sate se incing cu ramurile de salcie peste mijloc. Credinta spune ca acest ritual ii apara de boli si ii face mai robusti. De asemenea, apara casa de rele si o protejeaza de evenimente neplacute.

Ramurile de salcie care se impart in biserica in ziua de Florii simbolizeaza ramurile de finic cu care l-au intampinat multimile in Ierusalim pe Isus.

Cu ziua de Florii incepe ultima saptamana a Postului Pastilor, numita Saptamana Patimilor, in care crestinii se pregatesc sa intampine marea sarbatoare a Invierii Mantuitorului Isus Cristos.