Alina Bica, decizii definitive: 4 ani de inchisoare in dosarul Tender&Videanu, achitata in cazul Horia Simu

Completul de 5 judecatori de la Inalta Curte a condamnat-o, marti, la 4 ani cu executare pe fosta sefa DIICOT, Alina Bica, in dosarul in care era judecata alaturi de fostul ministru al Economiei, Adriean Videanu. Bica a fost achitata in dosarul milionarului Horia Simu.

Deciziile sunt definitive.

Dosarul I: Alina Bica a fost condamnata definitiv la 4 ani de inchisoare cu executare in dosarul in care au fost implicati milionarii Ovidiu Tender si Adriean Videanu. Fostul ministru al Economiei a fost, insa, achitat definitiv.

Decizia in acest caz a fost luata cu majoritate de 4-1. Completul de 5 judecatori a mentinut sentintele date in faza de fond a procesului.

Dosarul II: Alina Bica a fost achitata pentru acuzatiile luare de mita si participatie improprie sub forma determinarii cu intentie la savarsirea fara vinovatie a infractiunii de abuz in serviciu in dosarul milionarului Horia Simu. Magistratii au precizat cu nu exista probe care sa ateste faptul ca Bica ar fi savarsit infractiunea.

In faza de fond, Alina Bica fusese condamnata la trei ani si sase luni cu executare pentru favorizarea faptuitorului, incadrarea juridica fiind schimbata din luare de mita si participatie improprie sub forma determinarii cu intentie la savarsirea fara vinovatie a infractiunii de abuz in serviciu.

In acelasi dosar, Inalta Curte a mentinut restul sentintelor date de instanta de fond: fostul sef al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Serban Pop, a fost condamnat la cinci ani de inchisoare cu executare pentru trafic de influenta. Totodata, afaceristul Horia Simu a fost condamnat la patru ani de inchisoare cu executare pentru cumparare de influenta.

Fosta sefa a DIICOT este in prezent in Costa Rica, unde a cerut azil politic. Ea a solicitat in ambele dosare sa fie audiata prin videoconferinta, dar cererile i-au fost respinse.