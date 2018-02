Alerta cu bomba la Curtea de Apel Bucuresti, in urma unui apel la 112 facut in jurul orei 12.20, in care se sustinea ca exista un dispozitiv exploziv in incinta, transmite Digi 24.

Politistii asteapta interventia expertilor pirotehnisti iar persoanele din cladire sunt in curs de evacuare, potrivit sursei citate.

Poliţia Capitalei a fost sesizată luni, prin 112, cu privire la faptul că în interiorul Curţii de Apel Bucureşti se află o bombă. Autorităţile evacuează clădirea şi a fost solicitat şi sprijin pirotehnic.

Potrivit Agerpres, au fost luate măsuri din competenţă şi urmează ca Biroul Pirotehnic al IGPR să desfăşoare activităţile specifice acestei situaţii. Apelul a fost primit în jurul orei 12,20.

Palatul de Justiţie, unde funcţionează Curtea de Apel Bucureşti şi Judecătoria Sector 5, a fost evacuat, au informat reprezentanţii CAB.