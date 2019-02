Alegeri R. Moldova. Urnele s-au inchis la Chisinau. Alianta pro-europeana nu recunoaste votul din Transnistria, unde s-a votat masiv

Urnele s-au inchis la Chisinau, unde moldovenii – prinsi intre Rusia si Uniunea Europeana (UE) – si-au ales deputatii, sub privirea atenta a Kremlinului, care si-ar dori un Chisinau cu vocatie europeana tot mai slabita. Nu exista sondaje la iesirea de la urne, dar alianta pro-europeana cere deja nerecunoasterea votului din Transnistria.

49,11% alegatori s-au prezentat la urne, peste 2,5% au votat in Diaspora.

Una dintre cele mai sarace tari din Europa, alaturi de Ucraina, Republica Moldova este zguduita, de la independenta sa fata de URSS, in 1991, de crize politice repetate si are de gestionat, in acelasi timp, un conflict inghetat in Transnistria, un teritoriu separatist prorus care nu se afla sub controlul Chisinaului, in estul tarii, scrie AFP.

Duminica, moldovenii si-au ales, pentru un mandat de patru ani, cei 101 deputati in Parlamentul lor monocameral.

Pentru prima oara, scrutinul este mixt – proportional si scrutine locale.

Tot duminica a avut loc un referendum republican consultativ. Cetatenii sunt chemati sa raspunda la doua intrebari: “Sunteti pentru reducerea numarului deputatilor din Parlament de la 101 la 61?” si “Sunteti pentru ca poporul sa poata revoca (demite) deputatii din functie daca nu isi indeplinesc corespunzator obligatiile lor?”.

ziare.com